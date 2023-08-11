Наблюдательные посты и тысячи мин. Наев рассказал, как укрепляют границу с Беларусью в Ровенской области 11 августа, 13:08 ВСУ оборудовали новые опорные пункты в Ровенской области на границе с Беларусью (Фото:Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook)

Украинские военные продолжают укрепляет границу Украины с Беларусью на севере страны, в частности, в Ровенской области.

Как сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, пока нет признаков того, что враг готовится к наземной наступательной операции на севере Украины. Однако украинская армия готовится к любому развитию событий.

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По его словам, на участке границы на территории Ровенской области увеличено количество наблюдательных постов, создано более 15 новых опорных позиций.

Военные также заложили десятки тысяч мин, среди них не менее 20% - это противопехотные мины в управляемом варианте.

Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook

Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook

Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook

«В настоящее время угрозы нет, но она может образоваться в дальнейшем. И для того, чтобы начиная с этого дня врагу создать необходимые силы и начать здесь наступательные действия, ему понадобится не менее полутора месяцев», — резюмировал Наев.

В Черниговской и Сумской областях участились случаи попыток прорыва украинской границу российскими ДРГ. За июль было зафиксировано четыре таких случая.

13 июля Наев сообщил, что ВСУ продолжают усиливать оборонительные мероприятия на границе с Россией, создавая «непроходимую зону». По его словам, за десять дней было выкопано тысячи траншей и рвов.



ВСУ также усиливают границу с Беларусью на фоне прибытия в страну наемников ЧВК Вагнера.