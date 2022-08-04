«Вытянули из ада». Как ВСУ угнали новенький российский танк из-под носа оккупантов — рассказ Героя Украины Пономаренко 4 августа, 13:42 Один из танков 3-й отдельной танковой бригады (Фото:3 окрема танкова бригада via Facebook)

Заместитель командира 9 батальона 3-й танковой бригады Герой Украины Сергей Пономаренко рассказал, как украинские военные похитили российский танк из-под носа у оккупантов.

«Один из ярких примеров, когда мы заехали за крайние позиции врага, чтобы захватить танк. Захватили один, несколько поврежденный. Как только притащили его к себе на базу, нам сообщили, что наблюдают еще один танк, стоящий на дороге, почти на позициях врага, но почему-то оставленный. Все говорили, что не нужно его забирать, потому что это ловушка. И я довольно долго сомневался. Около суток мы планировали, как это правильно сделать. Привлекли наших друзей по аэроразведке», — описал Пономаренко в интервью Радио НВ подготовку к похищению танка у оккупантов.

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По его словам, танк удалось угнать, когда оккупационные войска пытались захватить соседний населенный пункт и «несколько отвлеклись». После этого украинские военные с помощью квадрокоптера проверили, есть ли рядом с танком засада «и на грани наглости и смелости вскочили двумя танками на их позиции, и, пока одна машина поддевала вражеский танк и вытаскивала его, другая совершала прикрытие, выбросила дымы».

«Кстати, даже видео с квадрокоптеров ребята сохранили себе. Весьма красиво. Мы шутим, что смотря это видео, можно писать методички, как это правильно делается. Дымами забросили, прикрыли отход. Две машины пошли вперед, другая сдавала назад, прикрывая. Когда поняли, что все безопасно, тогда развернулась и другая машина и передним ходом на полной скорости выскочила», — рассказал заместитель командира 9 батальона 3 танковой бригады.

Пономаренко также сообщил, что, когда танк удалось оттащить на два километра, «враг опомнился, что у них из-под носа вытащили их боевую машину, начали догонять артиллерийским огнем».

Во время артобстрела тросы, с помощью которых тянули вражеский танк, оборвались.

«Два наших танка, оставив вражеский, уехали: „Все, не поедем, нас кроют, это нереально“. На что я ответил: „Да ну, ребята, перестаньте. Мы вытащили его из ада, а на полпути бросим? Нельзя“. Прыгнул на танк сверху четвертым членом экипажа, развернули машину, поехали снова к тому танку, снова подцепили на новые тросы. И вытащили», — описал последующие события Пономаренко.

На уточняющий вопрос, был ли он во время завершения угона танка снаружи, на броне украинской боевой машины, он ответил «да».

«Работу нужно делать. Вообще война – это опасная вещь. Ситуации бывают разные. Нужно принимать решения и пример подавать ребятам. Если ты будешь бояться и говорить "вы езжайте, а я вас здесь подожду", так однозначно никто не поедет», - объяснил заместитель командира 9 батальона 3 танковой бригады.

Он также подтвердил, что сам спланировал операцию.

«Он (угнанный украинскими военными российский танк — ред.) был без экипажа и абсолютно цел. Это, вероятнее всего, машинка, которая использовалась на парадах на Красной площади. Танковая пушка в этом танке не произвела ни одного выстрела. Я так понимаю, что его неправильно заправили, потому что в топливе были остатки воды. Он у врага заглох. Они его оттащили в безопасное, как им казалось, место, где его никто не достанет», — рассказал Пономаренко.

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