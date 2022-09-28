ВСУ показали, как сбили два российских самолета Су-25 — видео 28 сентября, 10:11 Два российских Су-25 сбили на Донбассе (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украинские военные показали видео того, как сбивали два российских самолета Су-25 в Донецкой области.

Ролик опубликован в Facebook 93-й ОМБр Холодный Яр.

«Вражеский самолетопад — два подтвержденных сбивания российских самолетов СУ-25 бойцами подразделений противовоздушной обороны 93 бригады Холодный Яр в Донецкой области», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Бойцы отметили, что в последнее время оккупационные войска РФ все чаще летают над украинскими позициями, однако ВСУ постоянно борются с присутствием оккупантов в небе.

«Так, точными выстрелами вчера и позавчера наши бойцы смогли поразить два самолета-Грача. Падение на оккупированную территорию было подтверждено визуально, а также в перехватах разговоров российских боевиков», — говорится в сообщении.