«Одна из самых смертоносных битв». Как украинские военные разбили оккупантов на Северском Донце — репортаж NYT 26 мая, 12:34 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили более 400 оккупантов (Фото:Ukrainian Airborne Forces Command/Handout via REUTERS)

Попытка российских оккупантов форсировать реку Северский Донец в Луганской области стала одной из самых смертоносных битв, пишет The New York Times в своем репортаже.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Украинские военные рассказали корреспонденту издания, что 8 мая при неудачной попытке переправы через реку погибло около 400 российских оккупантов.

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Армия РФ пыталась форсировать Северский Донец в районе Белогоровки, чтобы окружить украинские силы в районе Северодонецка. Однако вместо этого оккупанты сами оказались в окружении — им дали переправиться на южный берег реки, а затем открыли плотный артиллерийский огонь, а по руслу реки пустили мины, взорвав переправы и отрезав путь к отступлению.

«Росияне хотели небольшой победы. В Киеве пытались, в Харькове пробовали — проиграли. Они пытались выиграть хоть что-то», — сказал полковник Дмитрий Кашенко, командовавший контратакой ВСУ под Белогоровкой.

По словам Кашенко, удачных мест для понтонной переправы немного. На одну из переправ его направили 8 мая после того, как россияне развернули понтоны и перебросили солдат в лес на ближний берег. Украинская пехота продвинулась в этот район на следующий день, но была отбита и понесла потери.

Затем украинские силы установили линию обороны, чтобы оцепить россиян во время переправы по понтонному мосту, и обрушили артиллерийский огонь на этот район. Они также установили выше по течению плавучие мины, позволив течения донести их до понтонов россиян. ВСУ взорвали четыре отдельных моста на месте перехода.

Кашенко сказал, что оккупанты спешно заложили новые понтоны и переправили бронетехнику, однако их встретили занявшие оборону украинские силы.

Десятки бронетехники и пехоты оказались в ловушке и были разбиты украинской артиллерией. Украинцы также ударили по российским войскам, задействованным в мостовых работах на дальнем берегу.



Он отметил, что в ходе обстрела были сделаны одни из первых залпов американских гаубиц M777.

Украинские военные через громкоговорители предлагали россиянам сдаться, но Кашенко не уверен, слышали ли они эти призывы. Некоторым российским военным, по его словам, удалось вырваться из окружения, переплыв реку в обратном направлении.

Корреспонденту NYT, побывавшему на месте сражения, украинские военные показали разбитую российскую технику — не менее 15 бронемашин, а также участок леса, где, как пишет издание, «с деревьев свисают куски российской униформы», а «запах разлагающихся тел невыносим».



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