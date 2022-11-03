В Генштабе сообщили, как ВСУ противодействуют вражеским дронам 3 ноября, 13:48 Как ВСУ противодействуют вражеским дронам, сообщил Генштаб (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Вооруженные силы Украины активно противодействуют вражеским беспилотникам. В Генштабе рассказали об особенностях их использования оккупантами.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

C 27 октября оккупанты применили 30 БПЛА-камикадзе типа Shahed-136 по объектам территории Украины. Силы ПВО сбили 40% от этого количества.

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«Это еще раз подтверждает профессионализм наших защитников», — подчеркнул Громов.

Он отметил, что оккупанты пытаются активно проводить воздушную разведку с помощью БПЛА разных типов в Черниговской, Киевской, Сумской и Харьковской областях.

«Вооруженные Силы Украины активно этому противодействуют всеми средствами, в том числе с использованием современных средств РЭБ» — сказал Громов.

По его словам, 31 октября в Харьковской области с помощью антидронового ружья было осуществлен перехват и принудительная посадка БПЛА Орлан-10.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что российские оккупанты стали меньше использовать иранские дроны-камикадзе Shahed-136.



Инфографика: НВ