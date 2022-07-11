«Медленно, но уверено». В Оперативном командовании рассказали о продвижении украинских сил на юге Украины

11 июля, 14:13
В ОК Юг рассказали, как украинские силы продвигаются на юге Украины (Фото:Генштаб)

В ОК Юг рассказали, как украинские силы продвигаются на юге Украины (Фото:Генштаб)

В Оперативном командовании Юг заявили, что украинские силы на юге Украины продвигаются медленно, но уверено.

«Что касается ситуации в южном регионе, она остается стабильно-напряженной. Продвижение наших войск происходит: оно медленное, но уверенное. Объявление о наших успехах будет, как только они будут закреплены», — сообщила в ходе брифинга руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

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По ее словам, основными достижениями украинских военных являются поражения командных пунктов и логистических центров, в частности, складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

«Они достаточно существенные, потому что мы поражаем единицы, которые несут собой большую угрозу для тех населенных пунктов, которые поддаются обстрелу, это и тяжелая ствольная артиллерия, и реактивные системы залпового огня. Таких установок нами уничтожено около десятка за эти два выходных дня», — рассказала Гуменюк.

Она добавила, что активность РФ по стягиванию техники и подтягиванию резервов происходит, но является очень вялой.

«Тем не менее, мы понимаем, что им надо на это время, им нужен этот ресурс, и они их выискивают на каких-то своих ресурсах и резервах. Она понемногу наблюдается, но на фоне общей растерянности врага и деморализации личного состава», — сказала Гуменюк.

https://www.youtube.com/watch?v=sQhLFu539Qw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины

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