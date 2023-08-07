«Задача не в продвижении». Как ВСУ растягивают внимание россиян и «перемалывают» войска оккупантов — интервью с экспертом 7 августа, 17:41 NV Премиум Украинские бойцы неподалеку от фронта в Запорожской области, 31 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)

ВС Украины приступили к растягиванию сил оккупантов и распылению внимания российского командования на все направления, поэтому сейчас цель в быстром продвижении перед украинскими силами не стоит, рассказал Radio NV Сергей Грабский, военный эксперт.

— Четверть миллиона [оккупантов] утилизировали. С вашей точки зрения, насколько этот темп, когда наши уничтожают оккупантов, но у них не прекращается мобилизация, они постоянно кого-то догребают. Вот это соревнование в затыкании дыр на фронте, насколько долго оно может держать и насколько четверть миллиона — это серьёзно для России?

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— Пусть это звучит немножко цинично, четверть миллиона для России — это не очень много. Они себе могут позволить это делать, мало того, они создали такую ситуацию в обществе, что во многих случаях они еще смогут долго-долго набирать добровольцев на такую «операцию», как они называют, на такой способ умереть или получить что-то в этой жизни. Поэтому мы должны понимать, что такая ситуация будет продолжаться, противник имеет еще определенные ресурсы.

К сожалению, мы в свое время давали такие прогнозы относительно болевого порога, когда это наступит, к сожалению, надо признать, что такой болевой порог у России не наступит именно учитывая военную составляющую. Это уже вопрос экономики, как они смогут покрывать недостачу ресурсов, пополнять запасы боеприпасов, и чисто по человеческому ресурсу они имеют достаточно возможностей для усиления своего войска.