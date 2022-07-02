От затопления Москвы до изгнания оккупантов. Как Украина отбивала Змеиный — инфографика НВ

2 июля, 19:32
ВСУ выбили оккупантов с острова Змеиный (Фото:Maxar Technologies / Twitter)

ВСУ выбили оккупантов с острова Змеиный (Фото:Maxar Technologies / Twitter)

После начала полномасштабного вторжения России за остров Змеиный, находящийся в 34 км от континентальной Украины в Черном море, идут ожесточенные бои. 30 июля ВСУ наконец выбили оккупантов с этого небольшого, но стратегически важного клочка суши.

В инфографике НВ рассказывает, как Украина отбивала Змеиный.

Бегство оккупантов со Змеиного: что известно

30 июня в ОК Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров Змеиный на западе Черного моря.

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В министерстве обороны РФ подтвердили информацию о бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли».

В Офисе президента Украины опровергли это заявление россиян и подчеркнули, что оккупанты были вынуждены пойти на такой шаг из-за ударов ВСУ. В Минобороны Британии заявили, что ни о каком «жесте доброй воли» речь не идет. В Пентагоне также опровергли кремлевскую версию и отметили, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на оккупировавших Змеиный россиян.

После побега российских оккупантов со Змеиного российские Су-30 вечером 1 июля дважды нанесли авиаудары фосфорными бомбами по острову.

Утром 2 июля в Оперативном командовании Юг информировал, что украинские военные продолжают зачистку острова Змеиный от техники, оставленной там после бегства россиян. Уничтожены РСЗО Град, ЗРК Панцирь-С и другое вооружение РФ.

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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Черное море Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Инфографика НВ Война России против Украины Остров Змеиный

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