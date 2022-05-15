«Перепуганные в РФ строят линию обороны». Как украинские военные гонят российских оккупантов в Харьковской области — Рымарук 15 мая, 16:21 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский боевой танк Т-90М, уничтоженный Вооруженными силами Украины, близ села Старый Салтов. 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда Повернись живим Андрей Рымарук рассказал в эфире Радио НВ, как Вооруженные силы Украины освобождают населенные пункты Харьковской области.

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«Есть такие места, где до границы несколько километров, есть и 10, 20 километров. На ход боевых действий влияет ландшафт – лес, поля, перепады высот. Иногда за каждую из этих высот приходится бороться, чтобы иметь стратегическую высоту. <...> Согласно последним данным наших разведчиков, они настолько перепуганы, что на глубине от государственной границы 5-10 километров (уже есть фото и видеоподтверждение) строят линию обороны», - отметил Рымарук.

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Ветеран добавил, что Россия продолжает наносить удары по этому направлению и пригороду Харькова уже с территории РФ, поэтому угроза обстрелов будет сохраняться еще длительное время.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове уже несколько дней наблюдается относительная тишина, однако угроза обстрелов со стороны оккупантов остается. Враг продолжает наносить удары по населённым пунктам Харьковской области.

Эксперты считают, что Россия проиграла уже второе сражение после Киева — за Харьков.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российское командование отводит свои подразделения от Харькова и пытается не допустить оцепления группировки в районе Изюма.

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