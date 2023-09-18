В Гвардии наступления показали, как проходили бои за освобождение Клещиевки — видео

18 сентября, 13:54
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Украинские военные освободили Клещиевку (Фото:Скриншот видео МВД Украины/Telegram)

Украинские военные освободили Клещиевку (Фото:Скриншот видео МВД Украины/Telegram)

Украинские штурмовики показали, как освобождали Клещиевку под Бахмутом.

Соответствующее видео опубликовано в пресс-службе МВД Украины.

На кадрах видно, как штурмовики Гвардии наступления бригады Лють наносят поражение войскам РФ. Оккупанты несут потери в живой силе и технике.

Видео дня

Четверых военных РФ удалось взять в плен.

Украинские войска освободили Клещиевку 17 сентября.

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По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, контроль над населенным пунктом позволяет создать плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Контрнаступление Война России против Украины Гвардия наступления Клещиевка

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