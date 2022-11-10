«Херсон в зоне артогня». Через три дня единственный захваченный РФ областной центр будет освобожден. Что дальше? Интервью с Юрием Бутусовым 10 ноября, 21:27 Эксклюзив НВ Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

Вооруженным силам Украины осталось около 20−25 километров до Херсона, единственный захваченный Россией областной центр оккупанты покинут через два-три дня, уверяет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Могут ли украинские военные уничтожать захватчиков во время их побега, почему Мелитополь — ключ к освобождению юга Украины и какие направления фронта ВСУ будут действовать дальше, Бутусов рассказал в интервью Радио НВ.

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— Появилась аналитика со стороны британской разведки: отвод российских войск может занять несколько дней, что будет оборона позиций, артиллерийский огонь, который будет прикрывать уходящие силы. Чего вы ждете от врага?

— Я думал, что они будут гораздо дольше держаться там. У противника были возможности для обороны, но очевидно, что [такое мощное] давление украинской армии и потери настолько велики у россиян, что они решили отступать немедленно.

[9 ноября] начался уход российских войск. Они стараются быстро оторваться от наших подразделений. Проведено плотное минирование местности, уничтожены мосты через реку Ингулец. То есть противник провел масштабные инженерные работы для того, чтобы усугублять преследование россиян нашими войсками. И они откатываются в Херсон, в район переправ. К настоящему времени передовые наши подразделения приблизились уже [на расстояние] до 20, максимум — 25 км к Херсону. Фактически, город сейчас уже в зоне артиллерийского огня.

— Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что за минувшие сутки освободили 13 населенных пунктов. Как они бегут?

— Противник стремительно откатывается, и это уже необратимый процесс. Потому что они откатились достаточно далеко. Украинские войска приблизились к району Днепра. То есть, российские переправы уже в зоне артиллерийского огня на некоторых участках. Оборона херсонского плацдарма для российской армии стала невозможной.

Буквально три дня, возможно, даже два дня, и противник покинет Херсон. Они бегут достаточно быстро и пытаются остановить украинское наступление очень плотным минированием.

— Сейчас у нас есть средства, чтобы не просто давать им убегать, а еще и уничтожать их?