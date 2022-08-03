ВСУ остановили оккупантов на Харьковском направлении, на Славянском — обезвредили разведывательную группу

3 августа, 07:17
На Славянском направлении ВСУ обезвредили вражескую разведывательную группу (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении ВСУ обезвредили вражескую разведывательную группу (Фото:Генштаб)

На Слобожанском направлении российские оккупанты ведут боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений сил обороны.

Об этом сообщает Генштаб.

На Харьковском направлении обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, Новая Николаевка, Рубежное, Песчаное, Борщева, Замуловка, Лебяжье, Коробочкино, Базалиевка и Басово.

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Оккупанты осуществили выдвижение в направлении Кочубеевка — Дементиевка, получили отпор и отошли.

На Славянском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепиля, Карнауховки, Долгенького, Барвенкового, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки.

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Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты были обнаружены и обезврежены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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