ВСУ остановили оккупантов на Харьковском направлении, на Славянском — обезвредили разведывательную группу
На Славянском направлении ВСУ обезвредили вражескую разведывательную группу (Фото:Генштаб)
На Слобожанском направлении российские оккупанты ведут боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений сил обороны.
Об этом сообщает Генштаб.
На Харьковском направлении обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, Новая Николаевка, Рубежное, Песчаное, Борщева, Замуловка, Лебяжье, Коробочкино, Базалиевка и Басово.
Оккупанты осуществили выдвижение в направлении Кочубеевка — Дементиевка, получили отпор и отошли.
На Славянском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепиля, Карнауховки, Долгенького, Барвенкового, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки.
Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты были обнаружены и обезврежены.
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