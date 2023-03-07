Почему Бахмут — не Дебальцево: что свидетельствует о контроле ВСУ над городом — Цаплиенко 7 марта, 11:55 Бахмут защищают силы нескольких украинских бригад (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

На фоне тяжелой для ВСУ ситуации в Бахмуте журналист Андрей Цапилиенко призвал украинскую аудиторию не проводить прямых аналогий между обороной города и историями защиты Иловайска и Дебальцево, где украинская армия понесла тяжелые потери в первые годы вторжения России.



« Я бы не навешивал какие-то ярлыки. Каждая военная операция имеет какие-то, наверное, схожие черты, но отличий гораздо больше. И Бахмут — это Бахмут», — отметил Цаплиенко в интервью NV , отвечая на вопрос о серьезности ситуации вокруг города.

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Журналист напомнил, что Бахмут — достаточно большой город, где до войны жили «почти 100 тысяч населения» [около 73 тыс. — прим. ред.]. «Он территориально достаточно пространный, сложный рельеф. Поэтому я бы не сравнивал ни с Дебальцево, ни с Иловайском», — подчеркнул Андрей Цаплиенко.

Он напомнил, что в отличие от операции в Иловайске, где город защищали «буквально несколько сотен украинских военных, в основном добровольцев», в Бахмуте развернута достаточно мощная группировка ВСУ в составе нескольких бригад. "Есть бригады Национальной гвардии, Вооруженных Сил, есть пограничники. И между ними отличная координация действий. Они понимают, что делают, отвечают за определенные сектора обороны города, – объяснил репортер. — Так что я бы такие сравнения не применял».

Цаплиенко добавил, что он поддерживает контакт «с ребятами, которые там находятся». «Намерений выходить из Бахмута пока нет. При всей сложности ситуации, несмотря на потери, несмотря на обстрелы, несмотря на то, что это уже, как ребята говорят, «не ад, а что-то большее, чем ад», настроения у наших военных там достаточно высокие и достаточно боевы.», — заверил журналист.

Отдельно он добавил, что хотя россияне обстреливают обе "дороги жизни" - на Константиновку из Бахмута и из города Часов Яр на западные окраины Бахмута - ВСУ пока контролируют логистику.

"Насколько я знаю, несмотря на то, что россияне обстреливают обе трассы, а к трассе Бахмут-Константиновка они достаточно близко подошли, украинцам все же удалось немного оттеснить их в районе населенного пункта Ивановское. И Украина сейчас контролирует эти две трассы", - заверил Цаплиенко.