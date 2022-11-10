Тактика лягушачьих прыжков. Как ВСУ продвигаются в Херсонской области и готовят деоккупацию Крыма — военный эксперт 10 ноября, 12:33 Эксклюзив НВ Село Осокоровка, Херсонская область. 9 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы Права Справа Дмитрий Снегирев в эфире Радио НВ объяснил, что в Херсонской области происходит спланированное наступление ВСУ.

«Это действительно не „жест доброй воли“ [оккупантов]. Началось спланированное наступление украинских войск по нескольким направлениям. Первое — бериславское и второе — по направлению Снегиревки. <...> ВСУ успешно продвигаются по территории Херсонской области <...> и готовят деоккупацию Автономной Республики Крым», — убежден Снегирев.

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В ходе освобождения территории, пояснил эксперт, украинские военные используют тактику лягушачьих прыжков:

«Это термин классификации стран НАТО. <...> Создаются предпосылки для деоккупации населенного пункта, вытеснения оккупантов, что делает невозможным так называемые лобовые атаки. Бои среди городской застройки приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения и личного состава. [Во избежание этого] именно тактика лягушачьих прыжков и будет использоваться ВСУ: постепенное выдавливание врага и уничтожение его передовых подразделений на рокадных дорогах».

В настоящее время на правобережье юга Украины, по словам Снегирева, находится около 30 тыс. оккупантов.

«Будет несколько направлений вывода [армии РФ]. В районе Новой Каховки, к сожалению, дамба используется ими. И в районе самого Херсона под прикрытием мостов. Но насколько успешно [это будет происходить], будет зависеть от активности украинской разведки», — рассказал эксперт.