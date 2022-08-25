«Начнется с Херсона и Запорожской области». Каким будет освобождение Крыма и что пошатнет режим Путина — версия главы Меджлиса 25 августа, 13:14 Рефат Чубаров (Фото:НВ)

Освобождению Крыма будут предшествовать успехи Вооруженных сил Украины вне полуострова, от которых режим Владимира Путина может «зашататься», считает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Об этом он заявил в интервью НВ, комментируя свое видение процесса возвращения Крыма Украине.

«Как крымский человек и все, кто там живет, я хотел бы, чтобы это произошло таким образом, чтобы люди не теряли ничего. Но я понимаю, что идет жестокая война, — напомнил Чубаров. — Тем не менее, никто сейчас не может утверждать, что будет именно так».

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Глава Меджлиса напомнил, что существуют «десятки и сотни факторов, которые сегодня или завтра появятся».

" Ну, скажем, для меня очевидно то, что освобождение Запорожской и Херсонской областей логически связано с освобождением Крыма, — это весь юг Украины, — заметил Чубаров. — Но ведь не с Крыма начнется это освобождение, а с Херсона и Запорожской области. И эти победы ВСУ, особенно когда будет освобожден Херсон или Бердянск, когда украинские войска будут подходить к Чонгару, то будут происходить определенные события не только в Крыму, но, в первую очередь, в Москве, в окружении Путина и в политико-военном командовании РФ".

Именно поэтому он не исключает, что освобождение Херсонской и Запорожской областей «будет сильным ударом, от которого путинский режим пошатнется», что может изменить поведение российских войск в Крыму. Тогда, по мнению Чубарова, поведение российских военных вполне может быть совершенно иным, чем пока режим Путина имеет возможность контролировать их.



«Война в нашем абсолютном осознании должна завершиться украинской победой, иначе у нас просто нет другого выхода. И я очень надеюсь, что освобождение Крыма будет одним из последних этапов российско-украинской войны, когда будет происходить падение путинского режима в России. И тогда я не исключаю, что для Москвы будет более актуальным вывод российских войск из Крыма и других оккупированных территорий Украины», — предположил глава Меджлиса.



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