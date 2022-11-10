Деоккупация Херсонской области: появились первые видео с эмоциями местных жителей при появлении бойцов ВСУ

10 ноября, 16:26
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ВСУ продолжают освобождать Херсонскую область от российских оккупантов (Фото:Коллаж НВ)

ВСУ продолжают освобождать Херсонскую область от российских оккупантов (Фото:Коллаж НВ)

Жители населенных пунктов Херсонской области, находившихся под оккупацией ВС РФ, не скрывают эмоций при появлении украинских военных.

Соответствующие видео начали появляться в соцсетях в четверг, 10 ноября.

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На них видно, что бойцов ВСУ встречают объятиями и желто-синими флагами, а некоторые люди не могут сдержать слез — кто-то от радости, а кто-то, вспоминая зверства российских захватчиков.

Видео дня

https://twitter.com/sternenko/status/1590692134214328320
https://twitter.com/markito0171/status/1590691708605329411
https://twitter.com/2uwmp/status/1590679666444349441
https://twitter.com/Tendar/status/1590712769862860800

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.

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При этом деоккупация продолжается, и останавливаться ВСУ не собираются.

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Накануне в связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Контрнаступление Война России против Украины деоккупация

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