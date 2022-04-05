Полевой госпиталь. Как американские врачи во Львове лечат украинцев, переживших ужасы войны — репортаж НВ 5 апреля, 13:40 Цей матеріал також доступний українською Отделение неотложной помощи полевого госпиталя (Фото:Наталия Роп / НВ)

На Львовщине уже около месяца американские специалисты оказывают помощь переселенцам, пострадавшим в результате войны. НВ посетил полевой госпиталь, где они работают.

Массивные серые палатки в подземном паркинге одного из торговых центров Львова — именно так выглядит сегодня полевой госпиталь города. У столов регистрации — небольшая очередь из переселенцев и всех прочих, кто обращается за помощью, — не отказывают никому. После заполнения документов все они попадают в отделение неотложной помощи.

Видео дня

На входе в эту часть больницы НВ с улыбкой встречает доктор Крис Бранденбург. Он приехал в Украину помогать пострадавшим от войны из американского штата Индиана, где уже более 20 лет практикует неотложную медицину.



Американский доктор скорой помощи Крис Бранденбург / Фото: Наталья Роп / НВ

«Я и моя жена — христиане. Мы ездим на миссии и в другие места», — объясняет врач. Он сотрудничает с христианским международным гуманитарным сообществом «Сумка Самарянина», которая и развернула этот госпиталь, уже не первый год. На этот раз ему позвонили за помощью в начале марта. Через пять дней после звонка Бранденбург приехал в Украину.



«Я врач, у меня есть набор навыков, которые можно было использовать, у меня было время, и я чувствовал призвание помочь», — объясняет американец.



Полевой госпиталь Львова / Фото: Наталия Роп / НВ

Таких как Бранденбург здесь более полусотни. Практически весь персонал больницы — и медицинский, и технический, приехал из США. Однако здесь можно встретить еще канадцев, немцев и украинцев.



Бранденбург показывает НВ отделение неотложной медицины, где стабилизируют пациентов. Именно в это время два врача с помощью переводчиков консультируют больного.



Пациент госпиталя после операции / Фото: Наталья Роп / НВ

Далее — реанимационное отделение. «Этому мужчине сегодня сделали операцию», — кивает на одного из пациентов Бранденбург.



Есть здесь также операционная, отделение интенсивной терапии и «прогрессирующее», где находятся пациенты на этапе выздоровления.



Владимир Здорников — один из тех, кто отправится сегодня домой, во временный дом. Мужчине пришлось покинуть свою хату в селе Горбовичи Киевской области, поскольку туда попали обломки от ракеты и возник пожар. Так Здорников и получил сильные ожоги ног, — он выводил из дома маму и пытался вынести уцелевшие вещи.



Владимир Здорников, житель Киевщины / Фото: Наталия Роп / НВ

После пожара его забрала скорая в больницу в Боярке. Однако там мужчина не получил необходимой помощи: «Таблетку анальгина дали и все. Я там два дня побыл и на третий уехал».



Затем Здорников добрался поездом до Львова, где его заметили волонтеры и отправили в полевой госпиталь. Врачи сделали ему здесь по меньшей мере две операции: ведь кроме ожогов третьей степени к коже его ног во время пожара прилипла одежда, которую нужно было снять хирургическим путем.



Сегодня мужчина уже чувствует себя лучше и планирует устроиться водителем во Львове. А вот его мама до сих пор остается в родных Горбовичах — не захотела покидать кошек и кур.



«Много людей из села выехали. Осталось с десяток человек на примерно 200 дворов, — рассказывает Здорников. — Я звонил маме, там уже очень сильные обстрелы. Хотя, последние два дня — тихо».



Рядом со Здорниковым на гитаре играет медсестра — немка Боги. Она рассказывает, что когда услышала о войне в Украине, решила приехать, чтобы «помогать людям и распространять любовь Христа».



Медсеста Боги приехала в Украину из Германии / Фото: Наталия Роп / НВ

За жителем Киевщины она ухаживала в госпитале более 10 дней — именно столько времени мужчину здесь лечили. С пациентом она успела подружиться.



«Было приятно видеть, как шаг за шагом его кожа заживает и восстанавливается, — рассказывает медсестра. — Это привилегия служить этим людям и помогать им восстанавливаться. Потому что он [Здорников] и так уже пережил много страданий и боли. И сейчас я счастлива, что он поправился и может вернуться домой».



Этот полевой госпиталь работает во Львове уже около месяца. Он может принять до 60 пациентов одновременно. Хотя в эти дни стационарных больных здесь единицы. Врачи рассказывают, что в большинстве приходят люди за одноразовой помощью и уходят. Но даже короткие встречи с украинцами, пережившими ужас войны, медиков глубоко поражают.



Бранденбург рассказывает, что ему приходилось работать в Эквадоре, где после землетрясения погибли около 10 тыс. человек, и на местах стихийных бедствий в США. Однако опыт работы в Украине с этим не сравним.



«Здесь больше боли и страданий, — говорит врач. — Я вижу настоящую трагедию людей, вынужденных покидать свои родные дома… Когда ты видишь людей и знаешь, что их дома разрушены и все, что они взяли с собой — это все, что у них есть, — это очень грустно, это разбивает мое сердце».



Полевая операционная / Фото: Наталия Роп / НВ

Медику пришлось оказывать помощь женщине из Мариуполя, которая около трех недель проходила с осколками в бедре. Это привело к тому, что она получила заражение и нуждалась в операции. Также — парня с парализованной рукой, подстреленного российским солдатом.



Однако большинство пациентов этого госпиталя, рассказывает Бранденбург, — переселенцы с разными болезнями сердца, или диабетом, которые, убегая из дома, пережили тяжелый стресс и не взяли с собой необходимые лекарства.

«Если мы немного облегчим страдание хоть нескольких людей, то это стоило моего приезда сюда», — убежден врач.



Полевой госпиталь разместили в паркинге / Фото: Наталия Роп / НВ

Полевой госпиталь будет работать во Львове до завершения войны. Еще два подобных недавно развернули на территории Львовской области.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.