Как переселенцам подтвердить стаж: свидетельские показания — кто может быть свидетелем и сколько их нужно 19 сентября, 08:15 Как ВПЛ подтвердить трудовой стаж без документов (Фото:Pexels.com)

Внутренне перемещенные лица при отсутствии трудовой книжки могут подтвердить трудовой стаж показаниями свидетелей.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Как ВПЛ подтвердить трудовой стаж без документов

Украинцы, которые выехали с временно оккупированных территорий, нуждаются в подтверждении трудового стажа для пенсий, но не имеют трудовых книжек или соответствующих записей.

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В соответствии с постановлением КМУ от 12 августа 1993 года № 637, стаж работы при отсутствии документов может подтверждаться показаниями не менее двух свидетелей.

Соответствующая норма действует в случае, когда предприятия, учреждения, организации размещаются (размещались) на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий.

Свидетелями могут выступать люди, которые:

— знают заявителя по совместной работе на предприятии, в учреждении, организации;

— имеют документы о своей работе за время, в отношении которого они подтверждают работу заявителя.

На основании таких показаний органы Пенсионного фонда Украины подтверждают стаж работы для назначения пенсий.

Как подтвердить рабочий стаж без трудовой книжки

Трудовая книжка — это основной документ о работе каждого человека, а следовательно, каждого потенциального пенсионера. Если у нас есть неточные записи или отсутствуют отчисления в Пенсионный фонд, возможно, был сбой системы, тогда такому лицу надо дополнительно подтверждать свой стаж.

Это делается на основании документов — приказов о приеме на работу и увольнении, табелей учета рабочего времени, командировочных листов, почасового учета работы. Эти документы можно получить на предприятии.

ФОПы, фрилансеры и другие люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, могут подтвердить рабочий стаж с помощью справки о страховых взносах, которые человек платит в Пенсионный фонд Украины.