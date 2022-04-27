Месяц, как ушли варвары. Как возвращается к нормальной работе и обороне Чернобыльская АЭС — репортаж НВ 27 апреля, 15:15 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською ЧАЭС (Фото:НВ / Александр Медведев)

26 апреля, в 36-ю годовщину аварии на ЧАЭС, здесь говорили о пленённых россиянами нацгвардейцах, сотрудниках ЧАЭС, которые 36 дней работали в оккупации, и угрозе новой катастрофы для всего мира, которой удалось избежать

В годовщину Чернобыльской трагедии, 26 апреля, принято зажигать лампадки и возлагать цветы к памятному знаку жертвам катастрофы. 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв, повлекший за собой разрушение части реакторного блока и машинного зала. После взрыва и пожара образовалось радиоактивное облако, накрывшее не только территории Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран.

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Каждый год после трагедии сюда съезжались ликвидаторы, их родственники, сотрудники ЧАЭС, которые хотели почтить память погибших и отметить годовщину аварии.

Однако 36-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС впервые за многие годы прошла совсем по-другому. В этот день здесь говорили о пленных россиянами нацгвардейцах, сотрудниках ЧАЭС, которые 36 дней работали в условиях оккупации, и угрозе новой катастрофы для всего мира, которой удалось избежать.

31 марта Киевская область, зона отчуждения и сама ЧАЭС были освобождены Вооружёнными силами Украины от российских оккупантов. С тех пор прошел почти месяц. Последствия российской агрессии еще можно увидеть невооруженным глазом, а сотрудники станции и местные правоохранители подробно рассказывают о хронологии вторжения.

На самой ЧАЭС боевых потерь не было. Нацгвардейцы, полиция и сотрудники ГСЧС не вели активных боевых действий, объясняет представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук / Фото: НВ / Александр Медведев

Гвардейцев, охранявших ЧАЭС, россияне держали в плену с 24 февраля. «Во-первых, атомные станции являются объектами повышенной опасности, то есть здесь нельзя вести артиллерийские обстрелы. Во-вторых, россиян было значительно больше. К счастью, здесь не было такого, как на Запорожской АЭС, когда прямо из танков стреляли. Однако боевые действия велись в зоне отчуждения, об этом свидетельствует заминирование подходов и большое количество фортификационных сооружений. Зона отчуждения — 30 км, и там велись в отдельных участках боевые действия. Прежде всего, Иванков и села рядом с ним», — сказал Музычук.

Убегая с территории ЧАЭС, российские военные забрали нацгвардейцев, удерживаемых в плену. Оккупанты вывезли в плен 169 человек. По словам Министра внутренних дел Дениса Монастырского, часть из них находится в Беларуси, а часть — в России.

В настоящее время продолжаются переговоры об обмене пленных. Информации о потерях среди них сейчас нет, добавил спикер Нацгвардии Руслан Музычук. По данным НАЭК «Энергоатом», пленные нацгвардейцы находятся на территории России в Смоленске, а также в белорусском Брагине. Жена одного из пленных сообщила, что их морят голодом, не дают воды. Кроме того, ничего не известно о состоянии их здоровья.

На прошлой неделе на всех объектах зоны отчуждения возобновила службу новая смена нацгвардейцев. Работают полиция и спасатели.

Сотрудник ГСЧС, Сергей / Фото: НВ / Александр Медведев

Заместитель начальника 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Сергей Стрельщиков, переживший оккупацию на работе и остающийся здесь, рассказывает: «Первые 6 дней российская техника шла беспрестанно». Работа спасателей в Чернобыле, по его словам, и в мирное время отличалась особыми условиями, а после вторжения ситуация стала очень напряженной.

«Мы не были готовы, что это будет так быстро и масштабно. Но мы держались с честью. Слышали звуки прилетов, но последствий не видели и не ощущали. Было, что мы тушили пожар, а рядом проходила колонна, направляли на нас оружие. Ну мы продолжали работать. Как? Это наша работа», — сказал Сергей. Однажды, добавил он, оккупанты обратились к спасателям за помощью — просили выйти и погасить пожар.

Фото и видео преступлений россиян местные спасатели не могут предоставить — говорят, что россияне украли у них ноутбуки и телефоны. В местном отделении полиции добавили, что россияне украли из одного из помещений оленьи рога.

Магазин в Чернобыле / Фото: НВ / Александр Медведев

«На предметах, которые они вывозили из ЧАЭС и через Беларусь передавали домой, огромный уровень радиации», — говорит министр внутренних дел Денис Монастырский.

Однако, воровали оккупанты не только у правоохранителей и сотрудников ЧАЭС. В самом Чернобыле остаются местные жители, работающие в городе или рядом с ним.

Вера Алексеевна / Фото: НВ / Александр Медведев

Вера Алексеевна работает дезактиватором в одном из общежитий. «Я видела, как русские солдаты грузили оттуда матрасы, подушки, одеяла. А что я им скажу? Они с автоматами. Я пришла, потому что кормила собачку там, посмотрела и ушла», — рассказала женщина. Потом русские пришли с обыском к ней домой. «Говорили, что искали украинских солдат. Я не знаю, что они действительно искали. Знаю, что двери повышибали, видела как грузили воду в машину. Открывали все наши магазины», — рассказала Людмила. Познакомились с ней мы у одного из таких магазинов. Помещение теперь пустое и разрушенное.

Часть оккупантов жила прямо на ЧАЭС. Они транспортировали и хранили десятки тонн боеприпасов рядом со станцией. Это серьезно повысило риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. В 36-ю годовщину аварии на ЧАЭС сюда прибыл генеральный директор международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Гросси. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что российская оккупация этого района была «очень опасной».

«Уровень радиации сейчас, я бы сказал, нормальный», — рассказал он. «Были некоторые моменты, когда уровень повышался в результате перемещения тяжелой техники, которую сюда привозили российские войска, и когда они уезжали».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси / Фото: НВ / Александр Медведев

Сейчас, по утверждению украинских властей, на ЧАЭС восстановлены стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива.

Сотрудников ЧАЭС, сохранивших мир от новой трагедии, работая в условиях оккупации, россияне фактически держали в заложниках. Им разрешали работать и есть. Но еда на станции начала быстро заканчиваться, запасов здесь не было.

ЧАЭС / Фото: НВ / Александр Медведев

«Кормили раз в день, хлеба не было, мяса не было. Делали котлеты из капусты и моркови. Запасов было мало на станции, их раньше постоянно подвозили, здесь не хранили», — рассказал инженер Денис Качан. По его словам, несмотря на то, что запасов еды не хватало, никто из персонала станции не взял гуманитарную помощь от оккупантов. В результате они переоделись в форму бывшего консорциума «Новарка» и выдали гуманитарку сами себе.

«Они даже не нашу одежду одевали. Это одежда, которую носили люди, которые здесь строили арку и года два назпд уехали. Но они ее все равно надели и сами себе выдали гуманитарку, сняли это, чтобы показать в российских СМИ», — рассказал Качан.

Денис Качан и Юрий Добрицкий / Фото: НВ / Александр Медведев

Дозиметрист Юрий Добрицкий говорит. что персонал ЧАЭС россияне не трогали. «В последний день пришли к начальнику смены станции. Положили ему такую бумагу, мол, мы охраняли вашу ЧАЭС, вы к нам никаких претензий не имеете. Начальник смены говорит, что не будет подписывать. На что они сказали, что если он не подпишет, его тоже заберут в плен. Подписал. Они его закрыли в помещении и пошли ломать двери и выносить компьютеры, чайники, кофеварки, крушить мебель», — рассказал дозиметрист.

Он и его коллеги входят уже в третью очередь ротации персонала. «Мы сменили тех, кто сменил тех, кто был здесь в оккупации», — объясняет Добрицкий. Сотрудники станции, пережившие оккупацию, отправились на отдых в Славутич. Вместо них 19 и 21 апреля на станцию приехали работать добровольцы. Ситуация осложняется также тем, что ранее проживающий в Славутиче персонал ЧАЭС добирался на работу электрической за 50 минут. Поезд шел по территории Беларуси. Сейчас маршрут в одну сторону занимает 7−8 часов. Последующая смена персонала планируется 4 мая.

ЧАЭС / Фото: НВ / Александр Медведев

Пока персонал станции меняется и налаживает работу, военные готовятся к любым сценариям развития событий, утверждает председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. По его словам, сейчас планируется оборона местности с учетом возможного повтора российского вторжения. «Нами учтены все пути, по которым сюда вторглись российские войска. Планируется оборона, учитывая возможное повторение агрессии. Сейчас мы оборудуем позиции, уничтожаем переправы через реки, по которым они попадали сюда, ВСУ занимают позиции. Мы все сделаем, чтобы они сюда не зашли», — сказал он.

Начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию Дмитрий Юрчук / Фото: НВ / Александр Медведев

По словам заместителя начальника управления по охране важных государственных объектов Главного управления Национальной гвардии Украины полковника Игоря Уголькова, на станцию вернулось подразделение воинской части. Они выполняли задачи по охране дамбы Киевской ГЭС. В настоящее время личный состав части охраняет станцию. «Готовы не только подразделения Нацгвардии, но и ВСУ, и полиция, и пограничники», — сказал он.

Параллельно с подготовкой к возможному повторению вторжения здесь планируется разминирование территории. Начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию Дмитрий Юрчук рассказал, что пути сообщения и дороги уже обследуются. Леса, по его словам, обследовать даже не начинали. Объем разминирования — это не отдельные объекты, а вся зона отчуждения. «Они стреляли из разного типа вооружения, то есть летало здесь во все стороны, а это значит, что всю территорию нужно обследовать. Мы уже находим кассетные боеприпасы, мины», — сказал Юрчук. По оптимистичным оценкам процесс разминирования территории вокруг ЧАЭС займет месяцы.

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