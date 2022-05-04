«Не должны недооценивать врага». Заместитель министра обороны рассказала НВ, как изменилась тактика россиян после провала под Киевом

4 мая, 15:04
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Анна Маляр известна сдержанными и взвешенными оценками ситуации на фронте (Фото:Анна Маляр via Facebook)

Анна Маляр известна сдержанными и взвешенными оценками ситуации на фронте (Фото:Анна Маляр via Facebook)

После неудачной операции по захвату Киева по заранее разработанному плану российские войска на востоке Украины пытаются действовать по ситуации и внимательнее изучают и анализируют тактику Вооруженных сил Украины.

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Об этом рассказала в интервью НВ Анна Маляр, заместитель министра обороны и «голос» Минобороны Украины.

По ее словам, россияне сейчас действительно меняют тактику. Сначала, планируя быстро захватить Киев, они «кинули сюда свои элитные военные подразделения, которые были уничтожены нашими ВСУ». «Вот тогда у них были заранее разработанные определенные планы и стратегия», — напомнила Маляр. Сейчас же, по ее словам, «они уже действуют по ситуации, изучают и анализируют нашу тактику, ищут слабые места».

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«В этой войне у россиян было и пока есть преимущество по количеству личного состава и вооружению, но мы изначально преобладали в стратегиях, уровне подготовки военных и интеллектуальном подходе», — добавила заместитель министра обороны. Поэтому у противника больше потерь — фактически это заслуга украинского высшего военного командования.

" С другой стороны, мы не должны недооценивать врага, потому что враг мощный, — подчеркнула Маляр. — Сейчас, как я говорила, мы видим другую тактику, они подстроились под нас, действуют схожим образом. Я недавно вернулась с востока, была во многих полевых штабах, могу сказать, что россияне стали осторожнее, они начали определенные шаги планировать, не просто количеством берут, а выстраивают шахматную доску. Потому и война сейчас немного другая, чем была в первые дни. Сейчас она перешла в формат этакого обмена ходами.".

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Редактор: Инна Семенова

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