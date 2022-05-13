«Каждый день порождается ненависть». Интервью с мэром Одессы Геннадием Трухановым — о потенциальных предателях и переосмыслении города 13 мая, 23:54 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)

Полномасштабное российское вторжение изменило мировоззрение многих одесситов, уверяет мэр Геннадий Труханов, но добавляет, что приверженцы «русского мира» остаются в городе.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Кто эти люди «с достаточно серьезными отклонениями», как переосмыслить историю города, Труханов рассуждал во время интервью Радио НВ. Он также рассказал о своем «российском гражданстве», уголовных делах и отношениях с нардепом Вадимом Новинским.

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— Еще в апреле вы говорили о том, что Мариуполь спасает Одессу, что наши защитники, которые в Мариуполе отстаивают Украину, оттягивают на себя большую часть российских войск. Это можно утверждать и сейчас?

— Действительно, это продолжается. Мариуполь спасает не только Одессу, на мой взгляд, а Украину в целом, потому что ту [самоотверженность], которую проявляют наши военные в Мариуполе, это действительно пример героизма. Я считаю, мы в Одессе чувствуем себя в относительной безопасности, потому что там сражение идет в прямом смысле не на жизнь, а на смерть.

— Знаю, что у вас военное образование. Как это помогает вам в обороне Одессы?

— Помогает, потому что я понимаю, что происходит. Однако я не могу вмешиваться в действия военных. Должен быть руководитель — один командир, который должен принимать решения и нести за них ответственность.

Но в то же время я вижу, что наши военные сегодня достаточно грамотно обеспечивают оборону объектов, мы оперативно реагируем на изменяющуюся обстановку. Мы сегодня готовим линию обороны не в самой Одессе, а на подходах к Одессе. Это совершенно правильно, не допуская [врага] на ближние рубежи, на расстояние артиллерийского выстрела.

— Не работает порт, заминированы пляжи, город обстреливается и были трагические случаи гибели людей. О чем одесситы говорят сейчас, какое у них настроение?

— Настроение у одесситов остается боевым, как и в Украине. Одесса — не исключение: все объединились в своих стремлениях защитить свой город, выгнать оккупантов и агрессоров с Украины.

Очень болезненно, как удар в спину расценивают нападения, бомбежки и стрельбу по Одессе. [Говорят] о том, что столько лет считать нас «братским народом»; рассказывать каждый день с экранов телевидения, как они любят Одессу; уделять такое внимание и [теперь] подло бомбить, наносить такие удары. Вот эта ложь, конечно, сорвала все маски и у подавляющего большинства одесситов с каждым выстрелом по Одессе все больше растет невосприятие «русского мира». Не просто невосприятие, а каждый день порождается ненависть ко всему, что происходит, к этой постоянной тотальной лжи о том, что происходит. Это действительно поменяло мировоззрение, взгляды многих одесситов.

— В любом городе, городке, поселке могут быть сумасшедшие, приветствующие «русский мир», то есть те, кто может сдавать позиции ВСУ или теробороны. Как часто вы сталкиваетесь с подобными случаями в Одессе?

— Бдительные граждане видят, что когда идет съемка на телефон, моментально реагируют, сообщают об этом в соответствующие службы — органы Патрульной полиции, Национальной полиции, Службу безопасности Украины. Люди следят очень бдительно за тем, чтобы этого не было.

А те люди, которые еще живут с достаточно серьезными отклонениями… Я даже объяснить не могу. Был случай. Я ехал по городу, посмотрел, что стоит полиция и разговаривает с пожилой женщиной. Я вышел, поздоровался, говорю: «А что вообще происходит?». Я не хочу повторять, что она говорила. Я посмотрел и говорю: «Женщина, вы вообще понимаете, что происходит? Вы понимаете, что к нам в страну, в наш дом пришел враг и убивает мирных людей? Вам повезло. Дай Бог, чтобы вам везло в жизни и чтобы к вам домой не прилетела ракета. Как вы можете еще рассуждать на эту тему?». И знаете, видно, что человеку нечего сказать, когда аргументированно что-то говоришь. Ну вот такие люди случаются.

— Она была за Россию?

— Таких — единицы. Единицы тех, которые еще не поняли чего-то, может в силу возраста уже, а может в силу каких-то психических отклонений.

— Подавляющее большинство тех, кто стал коллаборантами в Харьковской, Херсонской областях, были членами ОПЗЖ или других пророссийских партий. ОПЗЖ имеет достаточно сильные позиции в Одессе. Сталкиваетесь ли вы с этими бывшими или действующими политиками?

— В областном совете партия и фракция ОПЗЖ месяца два назад, с началом войны, самораспустилась — заявили о том, что они все выходят из этой фракции.

В городе ситуация была какая-то такая: они то заявили, что временно приостанавливают [детельность] из-за невозможности [ее осуществление], потом часть заявила о том, что выходит из партии и из фракции.

У нас еще и в городском, и в областном совете есть фракции Шария — кто заявил что выходит, кто-то — что не выходит.

Я вообще считаю, что принят закон и сегодня нужно более решительно поступать с теми, кто не заявил о своей проукраинской позиции, пока [политик] не высказал своих публичных аргументированных доводов, почему он это сделал и не назвал вещи своими именами. Мы должны добиться, чтобы они вслух объяснили. И услышать эту позицию не только от рядовых членов, которых набирали в списки, а тех, кто еще вчера позиционировался как лидеры партии, у них были права руководить фракциями, у них звания народных депутатов Украины. Они прежде всего должны высказать свою позицию, потому что от отдельных народных депутатов и членов этой партии мы до сих пор не услышали четкой позиции в Одессе.

— Понимаете ли вы, что это потенциальные предатели?

— Судя по тому, что происходит в Херсоне, конечно. Это уже все понимают.

— Вас подозревали в том, что вы или имели, или имеете российский паспорт. Из-за этого существовало недоверие к вам, когда началась война. Можете ли вы как-нибудь объяснить эту историю?

— [Это] с 2014 года начали использовать, когда я шел на мои первые выборы кандидатом в мэры. Поднял [тему] мой политический оппонент на выборах, получил ответ, что у меня нет российского гражданства и никогда не было.

В 2015 году еще одни выборы и опять поднял вопрос уже [грузинский политик, гражданин Украины Михеил] Саакашвили. Вот это все в политических целях поднимают. Но я считаю, что окончательную точку поставили, когда в ходе судебного заседания представитель стороны обвинения из Специализированной антикоррупционной прокуратуры зачитал ответ Российской Федерации о том, что у меня не было гражданства никогда.

Другая удивительная штука произошла. Когда в 2020 году были выборы в местные органы власти и выборы мэра, народный депутат Николай Скорик (он был основным оппонентом на должность мэра) писал запрос от своего имени в посольство Российской Федерации о том, чтобы ему дали данные, есть ли у меня гражданство РФ. Во-первых, защита персональных данных: любой человек вам ответит, что они вообще не имели права ему отвечать. Однако написал он запрос 11 ноября, 15 ноября был второй тур выборов, а 13 ноября он получил ответ РФ.

Можете представить, с какой быстротой рассмотрено это обращение? Текст был примерно такой: «Тщательно рассмотрев ваше письмо (за три дня), разобравшись в ситуации мы вам сообщаем, что да, действительно, он является гражданином Российской Федерации». После кучи писем, которые они официально направили органам НАБУ, прокуратуры и т. д. Это опять же свидетельство тому, что [существуют] манипуляции, использование вот этих ярлыков. Но я считаю, что это уже перевернутая страница, забытая, но она [причинила репутационные потери].

Точно так же, как сегодня используются и все коррупционные разбирательства, которые закончатся, естественно, оправдательными приговорами и, я уверен, извинениями в мой адрес. Но в политическом жанре это используется.

— О какой коррупционной истории вы говорите сейчас?

— Те подозрения, которые мне выдвинуты. По отдельному [делу] уже был оправдательный приговор. Сейчас они дальше рассматривают новое подозрение, которое мне вручили, которое развалится. Хотелось бы, чтобы они прозрели и как-то это развалилось все на уровне досудебного разбирательства, потому что подавать обвинения сегодня в органы прокуратуры или в суд — это просто абсурд, не подтвержденный ничем абсолютно, но в целях политических игр…

— 6 октября 2021 года вам и еще трем чиновникам Одесского городского совета были вручены подозрения «в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной громады Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы». Сообщается о том, что миллиардер и нардеп Вадим Новинский внес за вас залог — 30,2 миллиона гривен. В каких отношениях вы с Новинским? Была ли у вас возможность общаться с ним после того, как началась война?

— Да, мы недавно связывались с ним я уже не помню, по какому вопросу.

Он внес залог. Это была его инициатива, я ему благодарен, потому что у меня таких денег не было и нет. [Мы] в нормальных человеческих отношениях.

— На чьей стороне он сейчас? Мы его помним как человека, считавшегося прокремлевским. Говорили ли вы с ним о войне?

— Я знаю, что он с первого дня войны осуждает действия Российской Федерации, что он проукраинский. Я бы не общался с ним, если бы чувствовал, что у него есть какие-то другие взгляды. Я вижу, что он сегодня находится в Украине, активно помогает Вооруженным силам, людям, которые сегодня попали в сложную ситуацию, беженцам. Я вижу, что этот человек сегодня с нами вместе и противостоит агрессии, по той информации, которой я располагаю. Никаких заявлений или устремлений в поддержку так называемого «русского мира» [от него] я не видел.

— Одесса является многонациональным городом, но мы также знаем о том, что российский язык и культура всегда играли важную роль. Сейчас видим, что многие украинские граждане отказываются от российских языка или культуры, потому что это язык и культура агрессора. Готовы ли к этому одесситы? Можете ли вы представить, что в Одессе, например, уберут памятник Екатерине II?

— Я прекрасно понимаю, что Путин сотворил сегодня в Украине и что придется принимать такие достаточно сложные решения. Почему сложные? Потому что есть история, которая не политизирована. История Одессы вот такая — вот так Одесса была основана, вот такие люди отстраивали Одессу, и наряду с ними Екатерина подписала указ. Это часть истории нашего города.

Если мы рассматриваем вопрос языка в Одессе, то мы его называли всегда одесским языком — язык межнационального общения. Вы правильно сказали, это многокультурный, многонациональный город. Но сегодня, как я уже сказал, реалии таковы, что русские солдаты стреляют в нас, русские солдаты или офицеры бомбят или делают пуски ракет по нашим городам и, конечно, это требует нового переосмысления. Конечно, оно будет.

— Сегодня появилась новость, что на Аллее славы в Одессе закрыли черной пленкой монумент с надписью «Город-герой Москва», то есть это переосмысление уже идет?

— Мы с вами немножко забегаем наперед. Я и со своей стороны думаю, что может быть завтра подготовлю свое видение этих вопросов — их часто задают, и мы себе задаем, и я в том числе себе задаю. Поэтому это решение должно быть, но оно должно быть официальным.

У нас есть указатель к городам-побратимам рядом с мэрией. Мы убрали его, причем делали это не ночью, а публично заявили о нашей позиции.

— Мы знаем, что с мэрами других городов связывались российские оккупанты, предлагали сдать город. Поступали ли такие предложения в ваш адрес?

— Таких звонков не было и я уверен, что не будет. Они, думаю, знают мой характер. Я никогда не был предателем своей страны.

Меня, скажу откровенно, сначала немножко раздражало, когда мне говорят «от вас не ожидали»… А кто от меня ожидал [предательство]? Давайте зададим вопрос тем, кто ожидал: что они сегодня сделали или сделают.

Я не хочу перечислять здесь многих, по крайней мере одесситов, которые считали себя патриотически настроенными, и сегодня где-то за границей ждут, чем закончится война в Украине. Поэтому мне никто не звонил и звонить, наверняка, не будет. Я свою позицию с первого дня говорил: буду в Одессе защищать свой город вместе с жителями и никого мы сюда не допустим.

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