«Северский Донец стал рубиконом». Почему Россия проиграла уже второе сражение — за Харьков и как вооружить миллион украинцев — интервью с Ждановым 14 мая, 21:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Попытка переправы российских войск через Северский Донец (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В интервью Радио НВ военный эксперт Олег Жданов объяснил, стоит ли ожидать нового обострения на харьковском направлении, кого Россия использует в качестве пушечного мяса и удастся ли Украине вооружить миллион защитников.

Война России против Украины — главные события 14 мая

— Французское издание Le Monde пишет о том, что Харьков стал вторым поражением армии РФ после Киева. Действительно ли мы можем утверждать, что это их окончательное поражение?

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— Думаю, что они отказались от этого направления в связи с тем, что у них не хватает войск для того, чтобы поддерживать его в должной боеспособности, с боевым потенциалом. Кстати, они эти батальонно-тактические группы частично выводят на переформирование, а те, которые еще сохраняют некую боеспособность, перекидывают на северодонецкое направление.

Поэтому действительно у них все меньше и меньше сил, они вынуждены сужать свои возможности.

— Харьков находится рядом с российской границей. Город должен быть постоянно в состоянии обороны?

— К сожалению, пока да. Особенно восточные окрестности Харькова должны выглядеть как крепость и быть готовыми, потому что расстояние от российской границы очень мало. Пока мы не наблюдаем формирования каких ударных группировок напротив Харькова, тем не менее бдительность терять не стоит.

— Аналитики Американского института изучения войны тоже утверждают, что войска РФ покидают свои позиции вокруг Харькова, а основными целями россиян остаются Северодонецк, Лисичанск, Славянск, Александровка. Есть мнение, что ситуацию на Донбассе определит, кто из сторон лучше справится с форсированием реки Северский Донец и артиллерией. Разделяете ли вы это мнение?

— В принципе да. Река Северский Донец стала рубиконом для русских войск, который они не могут перейти, мы им не даем. Захват плацдарма на правом берегу реки будет решающим в том, сможет ли РФ развить наступление в сторону Попасной или Северодонецка. Поэтому да, здесь противостояние на уровне главного удара.

— То есть если им не удастся перейти на правый берег, то это будет означать…

— Наше преимущество, что мы фактически контролируем ситуацию в этом районе. Тогда вопрос оцепления наших войск снимается с повестки.

– Журналист Денис Казанский опубликовал обращение российских добровольцев. Там говорится, что на оккупированной территории Донбасса, так называемой «ЛНР», они поняли, что их отправляют на убой, вернулись в Россию и записали это видео. Как это объяснить?

— Они (в России – ред.) считают эти самопровозглашенные республики людьми второго сорта. Они их не ставят в один ряд вместе с собой. Смотрите, как они там организовали эту принудительную мобилизацию – отлавливали и хватали всех, кого видели. Кстати, они их бросают на самые опасные направления. Есть подтверждение, что их пускают впереди регулярных войск РФ, чтобы они первыми шли в наступление и "если их убьют, то не жалко", а потом уже вызывают артиллерию, авиацию для того, чтобы подавить наши огневые точки.

Потому и такое отношение, и такое снаряжение. Никто им не дает современной экипировки, современного или тяжелого оружия. Их пускают как пушечное мясо.

— Есть мнение, что военным «Л/ДНР» не дают оружие, потому что они уже предатели и могут предать снова. Разделяете ли вы этот взгляд?

— Думаю, это может быть одним из факторов, почему к ним так относятся. Предав один раз, можно предать и второй, и третий. Это люди без принципов и без нравственных ценностей.

— Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина входит в новую фазу войны. Он пообещал, что будет наращиваться оборонный потенциал, и сообщил, что мы должны обеспечить один миллион украинцев оружием и снаряжением. Насколько это амбициозная цель?

— Я считаю, что это абсолютно реальная цифра и думаю, что она должна быть такой, а может даже и больше.

Что подразумевается? Выполнить до конца закон о национальном сопротивлении. У нас, напомню, 360 тысяч [военных] – это Вооруженные силы, и будет 750 тысяч резерва – территориальная оборона и оперативный резерв. Для Украины цифра абсолютно нормальная.

Например, Швейцария. У них чуть больше 20 тысяч [военных] в мирное время. За 72 часа они разворачивают армию в 600 тысяч человек. Так вы посмотрите на территорию Швейцарии и ее численность населения, и посмотрите на Украину.

— Вы говорите, что численность армии может быть больше. Какой бы вы ее видели в идеале?



— Надо считать, какой резерв должна иметь страна. Существует очень много факторов. Какие будут внешние угрозы? Если мы будем считать угрозы только со стороны РФ, это одна численность. Если мы будем еще рассчитывать и Беларусь, как союзника РФ или члена Союзного государства, если оно образуется, то это совсем другая цифра.

0.4-0.8% от общей численности населения -это рекомендуемая цифра численности Вооруженных сил в мирное время. На военное время резерв Вооруженных сил может составлять двух-трех кратное [количество] (а может и больше) численности Вооруженных сил мирного времени.

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