Траншейные бои. Генштаб ВСУ показал тренировки украинских военных на полигоне в Британии — фото 14 марта, 14:04 Украинские военные закончили тренировки по траншейным боям, их обучали инструкторы из Австралии (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные завершили тренировки по ведению траншейных боев, их проводили инструкторы из Австралии на полигонах в Британии.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, украинские военные изучили тонкости создания оборонной позиции, обороны и атаки. Австралийские инструкторы сделали все максимально реалистичным, чтобы подготовить их к полю боя.

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«Окопные учения сосредоточены на построении окопной системы в условиях усталости вместе с координированием разведки вражеских позиций и наступательного патрулирования. Это предполагает выполнение процесса рытья и работу в парах в пределах расположения своего индивидуального окопа», — рассказал один из австралийских инструкторов.

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Украинских бойцов специально будили в течение ночи, чтобы повысить из уровень усталости и смоделировать ситуации, которые они могут увидеть в ближайшие недели.

Фото: Генштаб ВСУ

«Обучение реалистично и требовательно — оно имитирует среду высокого стресса и высоких ставок, в котором слушатели должны иметь возможность эффективно работать. Некоторые из слушателей уже получили опыт окопной войны в российско-украинской войне, поэтому обучение порой было обоюдным, ведь некоторые военные пришли с передовой военнослужащие и собираются сразу вернуться на нее, поэтому эта подготовка является наиболее реалистичной для них», — резюмировал инструктор.

Великобритания лидирует в обучении украинских военнослужащих. В 2022 году около 6000 военных уже прошли подготовку в стране для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

США также расширили программу обучения ВСУ. Они тренируют украинских военных на полигоне в Германии.

Евросоюз также запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.