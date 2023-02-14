Генштаб сообщил, как российское командование мотивирует оккупантов идти в наступление 14 февраля, 08:19 Как оккупантов мотивируют идти в наступление (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российское командование проводит агитацию о денежных надбавках своим военным, чтобы мотивировать их идти в наступление в Украине.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 14 февраля.

«В подразделениях противника распространяется агитация о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях», — говорится в сообщении.

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Как отметили в Генштабе, также анонсирована доплата каждому оккупанту за километр продвижения по украинской земле.

Ранее в сводке Генштаб сообщал, что российские оккупанты продолжают вести наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Несут значительные потери.