«Убегали и тащили все»: глава МВД показал фото Чернобыля после захвата российскими оккупантами 13 апреля, 12:15 Цей матеріал також доступний українською Монастырский рассказал, как военные РФ убегали из Чернобыля (Фото:Денис Монастырский/facebook.com)

Российские оккупанты хаотично бежали с Чернобыльской АЭС и забирали с собой награбленное — от посуды до запчастей.



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Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский, который показал фото из Чернобыля после присутствия там армии РФ.

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«Сожженная вражеская техника, брошенные боеприпасы и вещи оккупантов на Чернобыльской АЭС — все это свидетельствует о том, что они не делали никакого „доброго жеста“ и не отступали из Киевской области по своей воле, как врут сейчас их хозяева в Кремле, а банально просто бежали. Причем российские военные, отступая, тащили с АЭС все — от посуды до запчастей и приборов», — отметил Монастырский.

По его словам, сами оккупанты, которые находились в Чернобыльской зоне, и награбленные ими вещи являются источниками излучения.

«По расчетам специалистов, тем, кто рыл там окопы, осталось жить максимум год», — добавил глава МВД.

Сейчас бывшая Чернобыльская АЭС — под охраной Национальной гвардии Украины. Органы Нацполиции документируют преступления оккупантов, а спасатели и пиротехники обследуют и разминируют территорию.



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