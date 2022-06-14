Воровали от батареек до духов. Появилось видео, как оккупанты «штурмовали» магазин

14 июня, 13:02
Цей матеріал також доступний українською
СБУ обнародовала новые доказательства мародерства армии РФ (Фото:Кадр видео СБУ)

СБУ обнародовала новые доказательства мародерства армии РФ (Фото:Кадр видео СБУ)

Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства мародерства российской оккупационной армии на территории Сумской области.

СБУ показала видео, на котором российские военные обокрали один из магазинов. Их «подвиг» зафиксировала камера наблюдения.

«Сначала рашисты „героически“ выломали двери магазина, а затем начали „демилитаризировать“ его полки. Воровали все, что видели: от батареек до духов. Сумки для награбленного нашли здесь же», — говорится в подписи к видео.

Видео дня
Читайте также:
Родственники российских оккупантов делают «бизнес» на мародерстве в Украине и воруют друг у друга — перехват СБУ

Один из них также пытался сломать кассу, но в итоге сломал шомпол для очистки оружия.

«И пока руководство РФ придумывает чепуху о „второй армии мира“ и „аналогов нет“, все понимают, что на самом деле российские солдаты имеют только одно лицо — убийц и мародеров», — добавили в СБУ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Мародерство Мародеры Сумская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X