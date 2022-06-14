Воровали от батареек до духов. Появилось видео, как оккупанты «штурмовали» магазин 14 июня, 13:02 Цей матеріал також доступний українською СБУ обнародовала новые доказательства мародерства армии РФ (Фото:Кадр видео СБУ)

Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства мародерства российской оккупационной армии на территории Сумской области.

СБУ показала видео, на котором российские военные обокрали один из магазинов. Их «подвиг» зафиксировала камера наблюдения.

«Сначала рашисты „героически“ выломали двери магазина, а затем начали „демилитаризировать“ его полки. Воровали все, что видели: от батареек до духов. Сумки для награбленного нашли здесь же», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Один из них также пытался сломать кассу, но в итоге сломал шомпол для очистки оружия.

«И пока руководство РФ придумывает чепуху о „второй армии мира“ и „аналогов нет“, все понимают, что на самом деле российские солдаты имеют только одно лицо — убийц и мародеров», — добавили в СБУ.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.