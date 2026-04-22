«Данные с поля боя растут экспоненциально». Командир роты ISTAR Хартии объяснил, как принимать решения в условиях информационной перегрузки

Вячеслав Шелестовский рассказал, что его подразделение занимается сбором, систематизацией и анализом большого количества данных, что упрощает принятие решений командирами (Фото: NV)

Командир роты ISTAR 2-го корпуса НГУ Хартия Вячеслав Шелестовский во время мероприятия Диалоги с NV. Большая цифровая трансформация объяснил, как принимать решения в условиях экспоненциального роста числа данных с поля боя и информационной перегрузки командиров.

«Я когда присоединился к армии, а это был конец 2022 года, количество сенсоров и объем информации был в десятки раз меньше. И тогда не возникало этой проблемы — а что делать с этими данными. С каждым годом, с каждым месяцем количество сенсоров, количество данных растет экспоненциально», — отметил Шелестовский.

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Он объяснил, что подразделение ISTAR было основано из-за того, что данных становится очень много, и командиры вынуждены работать в условиях информационной перегрузки, если получают просто большие объемы сырых данных.

«Мы эту проблему пытаемся решить. Задача подразделения — это агрегация этих всех сенсоров, которые есть на поле боя. Это может быть звук, это могут быть спутниковые снимки, это могут быть БПЛА, могут быть телефоны, которые взяты у военнопленных. Задача подразделения — сбор этих данных, первичная валидация, убирание шума, стандартизация, важный этап — фьюжн — как сопоставить одни данные с другими. И в конце наш продукт — это принятие решений на поле боя и KPI нашего подразделения — это скорость от получения сырых данных до принятия решений», — рассказал командир роты ISTAR.

Шелестовский отметил, что его подразделение использует различные средства, в том числе ИИ, чтобы быстро анализировать данные и принимать решения.

Введение в Украине системы Delta

Delta — это украинская боевая система, построенная по стандартам НАТО. Она позволяет планировать операции и видеть поле боя в режиме реального времени, а также обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки.

27 октября 2022 года в США презентовали украинскую программу ситуационной осведомленности Delta, которая обеспечивает военных разнообразными данными о враге и координацию сил на поле боя. Система интегрирует на цифровой карте информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в частности — разведданные, не требует дополнительных настроек и может работать на любом устройстве — ноутбуке, планшете или мобильном телефоне.

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4 февраля 2023 года Кабинет министров Украины принял решение о введении платформы цифровой осведомленности Delta в Силах обороны.

11 июля 2025 года тогдашний министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинская система Delta успешно прошла тесты НАТО, в частности, на совместимость с истребителями F-16.