Миллионное состояние, избиение и строительство загородного дома. Самые громкие скандалы с украинскими военкомами во время войны 9 августа, 16:01 В августе ГБР задержало руководителя Донецкого военкомата (Фото:ГБР)

В Государственном бюро расследований заявили, что ведут 112 уголовных производств о злоупотреблении военкомами своей властью. 15 обвинительных приговоров уже направлено в суд, а в девяти случаях вручены подозрения. ВВС Украина напоминает самые резонансные истории, которые удалось обнаружить следователям.



«Популярним» мотивом правопорушень, кажуть слідчі, стає власна нажива, заради якої посадовці територіальних центрів комплектування «нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни».

На карті, яку опублікували слідчі, видно, що правопорушників виявили в більшості областей України. Перевірки, які запустили з ініціативи президента, триватимуть і далі, наголошують в ДБР.

Фото: ДБР

Скандальний одеський воєнком

Під час повномасштабної війни Одеса, ймовірно, частіше за інші міста України, регулярно фігурувала в новинах про скандали, пов’язані із жорсткими методами проведення загальної мобілізації й іншими правопорушеннями.

У червні Українська правда опублікувала розслідування про те, що дружина, мати і теща одеського воєнкома Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбали нерухомість в Іспанії, що коштує мільйони євро. Крім того, їхній автопарк складається з таких дорогих авто, як Mercedes-Benz EQV, Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Через скандал президент доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити Борисова.

Зеленський також розпорядився про створення комісії для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах України — «щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті». Власне, це і дало старт масштабним перевіркам у регіонах.

Сам же Борисов несподівано зник, щойно ДБР оголосило йому підозру в незаконному збагаченні на рекордні 188 мільйонів гривень. Його шукали два дні, ЗМІ припускали, що він уже за кордоном. Але слідчі знайшли його в Києві, та ще і неподалік від офісу самого бюро.

На відео затримання воєнком виглядав розслабленим, у яскравій сорочці, але у ДБР все ж запевняють, що він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів, автомобілів.

Колишнього воєнкома підозрюють у незаконному збагаченні, у тому, що він не з’явився вчасно на службу без поважних причин, та в ухиленні від обов’язків військової служби. За такі порушення можна сісти до в’язниці на 10 років.

Суд визначається, який запобіжний захід обрати Борисову. Враховуючи його спробу втекти, скоріше за все слідчі проситимуть суд лишити його під вартою без можливості внесення застави.

Фото: ДБР

«Змушував солдатів будувати собі маєток»

На Закарпатті, за твердженням слідчих, з початку березня військовий комісар змушував військових замість служби будувати йому маєток.

Фото: ДБР

Слідчі побували на місці будівництва, де виявили трьох солдатів, які зараз дають свідчення.

Військовий комісар народився і навчався в Росії, і під час обшуків його помешкання слідчі виявили одяг з емблемами СРСР і РФ, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди і георгіївську стрічку. Крім того, вилучили 3,5 тисячі доларів.

Фото: ДБР

Чоловіку повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Тепер йому загрожує 12 років в’язниці.

Побили битою військового

Полковник та підполковник обласного і районного військкомату на Рівненщині били та знущалися зі свого підлеглого.

У ДБР розповідають, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК хотів доповісти про їхні порушення під час служби. Про це дізналися двоє посадовців і нібито вирішили цього не допустити, побивши чоловіка.

Як видно на відео, яке потрапило до Української правди, керівник обласного військкомату бив військового битою, а керівник районного — знімав це на телефон. Чоловіки змушували військового ставати на коліна і вимолювати пробачення.

Під час обшуків у обласного воєнкома слідчі знайшли ту саму биту, а в районного воєнкома вилучили вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном.

Фото: Скриншот з відео побиття

Районного воєнкома затримали — йому вручили підозру в незаконному зберіганні психотропних речовин із метою збуту у великих розмірах. Йому загрожує в’язниця на строк до 10 років, а також конфіскація майна.

Щодо обласного воєнкома, який на відео бив військового, то йому оголосили про підозру в перевищенні службових повноважень під час воєнного стану. За таке можна потрапити за ґрати на 12 років.

На час слідства суд вирішив залишити його під вартою без можливості внесення застави.

Бойові виплати друзям

Минулого тижня працівники ДБР затримали екскерівника Запорізького військкомату, який зараз очолює Донецький військкомат.

Слідчі стверджують, що коли воєнком працював у Запоріжжі, то з липня по грудень 2022 року без законних підстав нібито направляв наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ.

Але вони там бойових задач не виконували, стверджує слідство, у боях участі не брали та перебували в зоні бойових дій «за вільним графіком, як у відпустці».

Водночас воєнком, як стверджують слідчі, зробив цим військовим довідки про участь в бойових діях, і чоловікам нібито безпідставно нарахували додаткові бойові доплати на суму в 981,3 тисячі гривень.

«Більш того, один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 тисяч грн грошової допомоги у зв’язку із втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях», — каже ДБР.

Також цей воєнком, стверджує слідство, нібито влаштовував на роботу у ТЦК представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ за особливо тяжкими злочинами.

А ще він нібито допоміг одному з «кримінальних авторитетів» знятися з військового обліку, щоб безперешкодно виїхати за кордон.

Слідчі провели обшуки у воєнкома і виявили в нього у тому числі особисті фото підлеглих, які отримували безпідставні бойові виплати.

Такі фото знайшли у воєнкома / Фото: ДБР

Воєнкома обвинувачують у перевищенні повноважень під час воєнного стану. І якщо його вину доведуть, він може сісти до в’язниці на 12 років.

Висновки ВЛК та інші довідки

Схоже, що найпоширеніший спосіб збагатитися у військкоматах — це продавати військовозобов'язаним чоловікам довідки про відстрочку від мобілізації чи непридатність до служби.

У Чернівецькому районному військкоматі продавали відстрочки. Схему вигадав правоохоронець, розповідають в ДБР. Він нібито шукав потенційних «клієнтів», у тому числі тих, хто хотів найближчим часом виїхати з України, і пропонував отримати довідку про відстрочку за 3 тисячі доларів.

Вилучені гроші в спільників з Буковини / Фото: ДБР

У напарники правоохоронець взяв працівника військкомату, який нібито підказував «клієнтам», до яких приватних лікарів звертатися і на які проблеми зі здоров’ям скаржитися, щоб отримати «правильні» результати.

Потім отримані медичні документи працівник військкомату нібито передавав до ВЛК, і там просив «по знайомству» не призначати додаткових обстежень у лікарів і прийняти рішення щодо відстрочки від мобілізації.

У жовтні 2022 року правоохоронця під час отримання чергової суми затримали, і в той же день його повідомили про підозру. Пізніше підозру вручили і спільнику.

Обох звільнили зі служби, і невдовзі судитимуть. Чоловіки можуть сісти до в’язниці на строк до п’яти років.

Подібні схеми існували і в інших військкоматах.

Начальника відділення одного з районних військкоматів на Київщині підозрюють у тому, що допомагав виготовляти висновки ВЛК про непридатність своїх «клієнтів» до військової служби і документи про їхнє виключення із військового обліку.

Слідчі стверджують, що він працював у змові зі своїм знайомим, екскерівником київського обласного військкомату, і його сином. Вони разом шукали «клієнтів», готували документи, а також консультували, як чоловіки можуть перетнути кордони Молдови та Угорщини.

За свої послуги, кажуть в ДБР, спільники брали від 6 до 10 тисяч доларів. Чим старший був чоловік, тим менше з нього нібито брали за «послугу» з підробки документів. На суму також впливали наявні проблеми зі здоров’ям.

На Черкащині працівник Уманського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, розповідають в бюро, брав 10 тисяч доларів США за «відмазування» призовників від служби. Він нібито обіцяв їм «вплинути» на членів ВЛК, щоб ті визнали чоловіків непридатними.

У Вінницькому військкоматі така «послуга» коштувала від 3 до 6 тисяч доларів, кажуть в ДБР. У цій схемі спільницею, підозрюють слідчі, свідомо виступала в тому числі лікарка ВЛК, яка «підшуковувала» необхідні хвороби, а також завідувач одного з відділень міської лікарні, де чоловіки в подальшому нібито проходили «додаткові обстеження».

Фото: ДБР

Судячи зі звітів ДБР, найдешевше уникнути служби можна було в одному з районних військкоматів Краматорська. Знайомий воєнкома, кажуть слідчі, знаходив «клієнтів», які надавали йому свої документи, і він нібито просто через месенджер відправляв їх воєнкому «для оформлення».

Як стверджує слідство, воєнком виготовляв фіктивні тимчасові посвідчення і довідки ВЛК про непридатність, які продавали лише за 20 тисяч гривень.

Тепер воєнком і його спільник можуть потрапити до в’язниці на 10 років.