Спящий человек более беззащитен. Как действуют на психику ночные обстрелы и что происходит с головами украинцев на 450-й день большой войны 20 мая, 08:45 NV Премиум В мае усилились российские обстрелы, в частности ночью, и это истощает, но украинцы пытаются вопреки всему заниматься привычными делами и продолжают адаптироваться к условиям, в которых живут уже более года (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Какую стратегию поведения в условиях постоянной угрозы выбирают украинцы, почему не идут в укрытия и можно ли говорить об адаптации, NV рассказала Марианна Ткалич, профессор психологии и директор исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб.



За почти полтора года большой войны россияне не раз меняли тактику, прибегая ко все новым методам террора украинцев. И если энергетическую инфраструктуру враг разрушал преимущественно днем, то в течение последнего месяца атаки происходят преимущественно ночью, причем с различными комбинациями вооружения.

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Марианна Ткалич, профессор психологии рассказала NV о психологическом состоянии соотечественников на этом этапе.

Почти две трети месяца едва ли не каждую ночь столица переживает усиленные атаки россиян именно в темное время суток. Как это влияет на психологическое состояние украинцев?