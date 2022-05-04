«Они опытные кагэбисты». Как Украина отвоевывает и защищает поставки западного оружия от их срыва россиянами — Анна Маляр 4 мая, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Гаубицы М777 готовят к транспортировке из США в Украину, 22 апреля 2022 года (Фото:US Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/Handout via REUTERS)

Война России против Украины — главные события 4 мая

Она напомнила, что информация об объемах, темпах и видах поставок западного оружия в Украину, в частности по ленд-лизу, — это засекреченная информация. «Могу сказать, что за этим стоит огромная работа, проделанная нашим министерством обороны вместе с министрами западных стран. Сегодня есть прямая связь нашего главнокомандующего с главнокомандующими других стран относительно использования этого оружия, актуальных наших потребностей, обучения, и это очень важно», — подчеркнула Маляр.

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Замминистра обороны пояснила, что украинская сторона пытается как можно меньше говорить о договоренностях и поставках, потому что с первых дней войны россияне уже пытались их срывать.

«Они опытные „кагэбисты“, у них всюду своя агентура и работают они довольно тонко, на уровне западных чиновников среднего звена, лояльных к ним политических партий в парламентах разных стран. Западные правительства не поддерживают Россию, но если в звене есть один интегрированный в российские связи человек, это уже может представлять проблему.», — пояснила Маляр.

По ее словам, несколько раз россияне срывали наземные транзиты помощи в Украину. «Если транзит идет по нескольким странам, то они всячески пытаются его замедлить, или вообще сделать невозможным. Потому что транзиты оружия довольно специфическая вещь, которая требует как разрешений наивысшего уровня, так и специальных протоколов», — привела пример заместитель министра.

Она также объяснила, что россияне пытаются создавать «тексты и видео о том, что у нас гуманитарная помощь исчезает или где-то не так разгружается».

«Конечно, у нас есть логистические проблемы, так не бывает, чтобы совсем не было проблем. Но если вы слышите, что на фронт не доходит какое-нибудь оружие — это просто выдумки, потому что оружие просто не может пойти не туда, потому что у нас с партнерами установлена четкая система мониторинга и контроля логистики», — заверила Маляр. По ее словам, с США эта система была установлена с первых дней, и Вашингтон не может предоставить следующую партию оружия, если у него нет четкого и полного понимания, что произошло с предыдущей. «Претензий или вопросов со стороны Госдепа, или Конгресса по этому поводу у нас нет, — подчеркнула Маляр. — Идеи о коррупции с западным оружием возникают в псевдоэкспертных кругах и среди людей, далеких от армии, не знающих, что нельзя взять и просто так на рынке продать американский Джавелин».

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