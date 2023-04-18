Проверка без конфликта. Как вести себя при прохождении блокпостов и кто имеет право останавливать автомобиль 18 апреля, 20:16 Проверки автомобилей на блокпостах (Фото:IvanSemenovich/depositphotos)

Блокпосты — это контрольные пункты, которые устанавливаются на дорогах или в других местах с целью обеспечения безопасности, контроля и проверки.

Также блокпосты могут использоваться для проведения паспортного контроля. Следует отметить, что установка блокпостов может вызвать некоторые неудобства для граждан, в частности усложнение перемещения и задержки на контрольных пунктах. Однако блокпосты являются необходимыми мерами по обеспечению безопасности и защиты государственного суверенитета. Прессслужба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнила, как правильно проходить процедуру контроля на блокпостах.

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Как вести себя во время прохождения блокпостов

Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля на блокпостах, следует соблюдать несколько несложных правил:

приближаясь к обустроенному блокпоста, сбавьте скорость и подготовьте свои документы;

снимите видеорегистратор и уберите мобильный телефон, если он лежит рядом с лобовым стеклом;

остановитесь у знака или надписи СТОП . Выключите фары и включите «аварийку»;

. Выключите фары и включите «аварийку»; подождите, пока вам подадут сигнал рукой или фонариком. Медленно подъезжайте к военным, полицейским или работникам терробороны, который вас призвал;

не выходите из машины, если вас об этом не просили. Общайтесь с проверяющим вас служащим, опустив боковое стекло;

по требованию уполномоченного лица разрешите осмотр багажника и салона автомобиля;

отъезжайте от блокпоста после разрешения проверяющего. Делайте это медленно, ведь резкое повышение скорости может вызвать подозрение.

Кто имеет право останавливать на блокпостах

Проверку могут проводить уполномоченные лица - представители:

Национальная полиция Украины;

Службы безопасности Украины;

Национальная гвардия Украины;

Вооруженных сил Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Государственная миграционная служба Украины;

Государственная таможенная служба Украины.

Следует знать, что во время прохождения блокпоста уполномоченные работники могут проверить документы всех находящихся в машине личные вещи, сам автомобиль, багаж и груз.