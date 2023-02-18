Путь домой. Как вернуться в Украину, если выехали по внутреннему паспорту
Как вернуться в Украину, если выехали по внутреннему паспорту (Фото:Vadim4eg/depositphotos)
Украинцы, оказавшиеся за границей после 24 февраля, начинают постепенно возвращаться домой. В связи с этим все чаще возникает вопрос о том, как въехать обратно в Украину гражданам, пересекавшим границу по внутренним паспортам.
С какими документами разрешен въезд в Украину
Конституция Украины определяет, что гражданин Украины не может быть лишен права в любое время возвратиться в Украину. Тем не менее, такой возврат возможен только при наличии у лица одного из таких документов, как:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатический паспорт Украины;
- служебный паспорт Украины;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа;
- удостоверение личности на возвращение в Украину.
Внутренний паспорт (ID-карта) в указанном перечне отсутствует. Соответственно вернуться по нему назад в Украину не получится, потому что необходимо оформить либо загранпаспорт, либо удостоверение на возвращение в Украину. Условия и сроки производства таких документов отличаются.
Как вернуться в Украину: что нужно знать
- Удостоверение личности на возвращение в Украину выдается, в частности, зарубежным дипломатическим учреждением (посольством/консульством Украины за границей) в день обращения заявителя. Изготовление такого документа обычно платное, однако по рекомендации Министра иностранных дел Украины от уплаты консульского сбора могут освободить.
- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу можно оформить как в зарубежных дипломатических учреждениях, так и в мобильном центре ГП Документ в Варшаве. Однако, заказывая соответствующую услугу, следует иметь в виду, что процесс изготовления и выдачи такого документа может длиться от 3 до 6 месяцев. При этом за оформление также нужно будет оплатить сбор.
- В период действия военного положения и в течение года со дня его прекращения / отмены украинцам разрешен въезд и выезд из Украины на основании загранпаспорта, срок действия которого продлен, а детьми также на основании загранпаспорта их родителей или других законных представителей, в который внесен информацию о ребенке.
- Продлить действие паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также внести в него информацию о ребенке можно бесплатно в день обращения в заграничное дипломатическое учреждение.