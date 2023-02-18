Путь домой. Как вернуться в Украину, если выехали по внутреннему паспорту 18 февраля, 10:05 Как вернуться в Украину, если выехали по внутреннему паспорту (Фото:Vadim4eg/depositphotos)

Украинцы, оказавшиеся за границей после 24 февраля, начинают постепенно возвращаться домой. В связи с этим все чаще возникает вопрос о том, как въехать обратно в Украину гражданам, пересекавшим границу по внутренним паспортам.

С какими документами разрешен въезд в Украину

Конституция Украины определяет, что гражданин Украины не может быть лишен права в любое время возвратиться в Украину. Тем не менее, такой возврат возможен только при наличии у лица одного из таких документов, как:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину.

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Внутренний паспорт (ID-карта) в указанном перечне отсутствует. Соответственно вернуться по нему назад в Украину не получится, потому что необходимо оформить либо загранпаспорт, либо удостоверение на возвращение в Украину. Условия и сроки производства таких документов отличаются.

Как вернуться в Украину: что нужно знать

Удостоверение личности на возвращение в Украину выдается, в частности, зарубежным дипломатическим учреждением ( посольством/консульством Украины за границей) в день обращения заявителя. Изготовление такого документа обычно платное, однако по рекомендации Министра иностранных дел Украины от уплаты консульского сбора могут освободить.

посольством/консульством Украины за границей) в день обращения заявителя. Изготовление такого документа обычно платное, однако по рекомендации Министра иностранных дел Украины от уплаты консульского сбора могут освободить. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу можно оформить как в зарубежных дипломатических учреждениях, так и в мобильном центре ГП Документ в Варшаве. Однако, заказывая соответствующую услугу, следует иметь в виду, что процесс изготовления и выдачи такого документа может длиться от 3 до 6 месяцев. При этом за оформление также нужно будет оплатить сбор.

В период действия военного положения и в течение года со дня его прекращения / отмены украинцам разрешен въезд и выезд из Украины на основании загранпаспорта, срок действия которого продлен, а детьми также на основании загранпаспорта их родителей или других законных представителей, в который внесен информацию о ребенке.

Продлить действие паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также внести в него информацию о ребенке можно бесплатно в день обращения в заграничное дипломатическое учреждение.

