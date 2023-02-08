Наев проверил работу мобильных групп ПВО на севере Украины — видео 8 февраля, 09:58 В Украине сформировали мобильные группы ПВО (Фото:Скриншот видео Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook)

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил работу мобильных групп ПВО в северных регионах Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, он ознакомился с условиями службы и бытом мобильных групп ПВО.

Во время посещения пунктов дислокации и стартовых позиций Наев уделил внимание эффективности функционирования систем противовоздушной обороны украинских образцов вооружения, а также вооружения от иностранных партнеров.

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«Когда украинцы только слышат сигнал воздушной тревоги, расчеты противовоздушной обороны уже заняли свои основные или запасные стартовые позиции и привели системы в готовность, чтобы в случае необходимости перехватить удар противника», — отметил генерал.

Наев уточнил, что в условиях ведения боевых действий расчеты ПВО не находятся на одном месте, чтобы их не обнаружил противник.

В середине января в Украине начали создавать мобильные огневые группы ПВО, их размещают для защиты неба на подступах к Киеву, а также в северных областях страны.