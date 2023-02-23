Вступительная кампания-2023: Рада отменила итоговую аттестацию для учеников 11-х классов, абитуриенты будут сдавать усовершенствованный НМТ 23 февраля, 14:34 Официально утверждены правила вступительной кампании в Украине в текущем году (Фото:Alexander Grey/Unsplash)

В четверг, 23 февраля, Верховная Рада утвердила правила и формат вступительной кампании-2023 в Украине.

За соответствующий правительственный законопроект проголосовали 285 нардепов, сообщил министр образования Сергей Шкарлет в своем Telegram.

Согласно документу, учащихся 11-х классов освободили от государственной итоговой аттестации, а Национальный мультипредметный тест пройдет в усовершенствованном формате — два предмета будут обязательными, а один - на выбор.

Обязательными будут украинский язык и математика, а третьим можно выбрать историю Украины, иностранный язык, биологию, физику или химию.

Тестирование будет проходить в один день.

Видео дня

В текущем году, как и в 2022-м, вместо Внешнего независимого оценивания абитуриенты будут сдавать Национальный мультипредметный тест.

Регистрация для участия в НМТ начнется в апреле в онлайн-режиме.

