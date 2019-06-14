Как в Украине процветают военные интернаты — Le Monde 14 июня, 13:53 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке УНИАН лицей Богуна УНИАН

Выставка фото из украинских военных интернатов, запрет на покупку секса и причины увольнения Голунова — в обзоре СМИ.

У п’ятницю, 14 червня, іноземна преса пише про таке:

Виставка фотографій з українських військових інтернатів

Чи ефективна заборона на купівлю сексу

Звільнення Голунова — ознака відлиги?

Британський спецназ сфокусується на Росії

Військові інтернати в Україні процвітають

В Україні процвітають військові ліцеї-інтернати, пише Le Monde.

Такі заклади поширилися ще в царську та радянську добу, але занепали в дев’яності роки. Тепер вони відновлюються.

У французькому місті Віші 14 червня відкривається виставка ізраїльського фотографа Мішаль Шельбен під назвою «Як танцювати вальс» про військові ліцеї в Україні.

Поміж знімків дітей у військовій уніформі там можна побачити фото з підготовки до випускного вальсу.

Армія займає центральне місце в Україні завдяки руху національного самоствердження, що зародився на фоні війни на сході, пише газета. Однак фотографа цікавила не стільки тема мілітаризації країни, як «універсальні питання, такі як труднощі молодості, жага до слави чи роль підлітків у суспільстві», пояснює сама Шельбен.

«Але важко не помітити, наскільки уніформа, яку носять ці діти, схожа на ту, в яку вдягнені дорослі військовослужбовці, яких відправили на Донбас», — зазначає газета. На фоні такого урочистого вбрання, майже «байдужий погляд» дітей викликає дивне враження.

Інша тема, яку зачепила Шельбен, — статевий поділ ролей в інтернаті. «Від хлопців чекають, що вони зіграють роль бійців, тоді як дівчатам залишають декоративний статус», — каже вона.

Про це свідчить, зокрема, різниця в одязі та заняттях між двома групами, а також вальс, який Шельбен називає апогеєм «рольових ігор», що ми дістали у спадок з глибини століть.

Чи варто забороняти купувати секс?

Якщо заборонити «купувати» секс, проституція не зникне, пише The Economist.

Однак саме так борються з цим явищем у багатьох країнах.

Все почалося зі Швеції, де у 1999 році скасували купівлю — але не продаж — сексу. На підтримку цього закону вийшла коаліція феміністів та християн, які вважали, що він знищить попит на проституцію.

Згодом таку модель скопіювали Норвегія, Ісландія, Канада, Франція, Ірландія, Ізраїль та Північна Ірландія. У 2014 році Європарламент також закликав країни ЄС прийняти такий закон; наразі його розглядають в Іспанії та Нідерландах. І знову християни та феміністи його підтримують.

Доказів, що проституції у Швеції стало менше, обмаль. З 2009 по 2012 роки, у Стокгольмі втричі збільшилося число тайський масажних салонів, які часто виявляються таємними борделями. До того ж, секс-працівники часто надають послуги у себе вдома, через що їх важко знайти.

Та й попиту не стало менше. Шведська проститутка Астрід, яка працює по всій Європі, розповідає, що отримала 67 запитів від клієнтів за два дні, коли повернулася до Стокгольма. І прийняла лише два з них; інші не хотіли надавати ім'я та номер телефону.

Ті, хто підтримує шведський закон, вважають, що він дає проституткам владу над клієнтами, яких вони можуть здати поліції. Однак самі проститутки кажуть, що він має зворотний ефект. Переговори стають швидшими, а клієнти наполягають на більш віддалених місцях отримання «послуг».

Інший підхід слід шукати у Новій Зеландії, де до сексу ставляться, як до будь-якої іншої професії. В офіційному звіті країни написано, що більшість секс-працівників стали здоровішими та більш захищеними, коли в 2003 році у країні декриміналізували проституцію.

Така сама ситуація в австралійському штаті New South Wales, де також можна продавати секс. Там частіше ніж в інших штатах проститутки використовують презервативи.

Звільнення Голунова — ще не відлига

Звільнення журналіста Івана Голунова не є ознакою «відлиги» в Росії, пише The Economist.

Дослідження показало, що Голунова затримала корумпована гілка ФСБ, яка співпрацює з кримінальним підпіллям, пише газета. Саме про ці зв’язки ФСБ з криміналом писав Голунов.

Поза сумнівом, наказ звільнити журналіста дав Кремль, пише газета. Але навіщо?

Пригнічуючи ці групи, Кремль хоче представити Путіна як доброго царя та єдиного джерела правосуддя, пояснює видання, а тому «це не відлига».

І хоч арешт Голунова не був санкціонований Кремлем, ці групи лише наслідували приклад, який поставив Кремль. «Побачивши, як їхні кінцеві начальники безкарно поводяться з опонентами, поліція та місцеві працівники ФСБ подумали, що їх ніщо не зупиняє зробити те саме», — пише газета.

Однак підтримка Голунова показує силу онлайн-медіа та зростаючого настрою протесту. «П'ять років зменшення зарплат плюс нахабна корупція та несправедливість — це горюча суміш, і Кремль не хоче додавати до неї іскру», — пише видання.

Так, Путіну потрібні тихі вулиці. «Справа Голунова показала, що він навряд чи їх отримає», — підсумовує видання.

Британський спецназ фокусується на Росії

Getty Images

Британська Спеціальна Авіадесантна Служба (SAS) приділятиме більше уваги Росії аніж терористичним загрозам із Близького Сходу, пише Daily Mail.

«Завдання боротьби з тероризмом відпадає, а от необхідність боротися з небезпечною міжнародною поведінкою ворогів-ровесників зростає», — цитує газета джерело в уряді.

У нових місіях буде менше прямого насилля, ніж в операціях з пошуку злочинців у Близькому Сході та Афганістані, які проводилися за останні двадцять років. Також, за планом, який має затвердити уряд, SAS буде більше співпрацювати з іншими розвідницькими організаціями, в тому числі з MI6.

Такі самі зміни очікуються в інших відділах спецназу — Спеціальному Розвідницькому Полку (SSR) та Спеціальній Кораблевій Службі (SSB).

Британські військові вважають, що російське ГРУ (Головне Розвідницьке Управління) ефективно використовувалася в Україні, Сирії та Африці, а також отруєнні Скрипалів. Тому увага повернулася з ІДІЛу до Росії.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber !