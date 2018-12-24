Как в мультиках: в Днепре воры попытались вылезть через окно по "веревке" из простыней, их ловила полиция и спасатели Сегодня, 21:40 707 Цей матеріал також доступний українською Фото: Информатор Грабителя связали и спустили на носилках вниз

Вечером 24 декабря в Днепре, грабители, которые не успели сбежать до прихода хозяев дома, попытались вылезть через окно 5 этажа по веревке из простыней - как в мультиках.

Об этом сообщает Информатор с места события.

Первый грабитель начал спускаться по "веревке", но она его не выдержала и тот упал. Второй не решился на такой адреналин.

В итоге на место прибыли несколько патрулей полиции, следственно-оперативная группа, спасатели и машина скорой помощи.

Спасатели ставили к козырьку подъезда стремянку, чтобы достать одного из злоумышленников, но он не захотел спускаться. Поэтому к нему поднялся сотрудник скорой с жесткими носилками.

Мужчину положили на носилки, зафиксировали голову и привязали веревками. В таком состоянии его и спускали вниз, а после увезли в больницу.

В отношении мужчин будет открыто уголовное производство.