Как в мультиках: в Днепре воры попытались вылезть через окно по "веревке" из простыней, их ловила полиция и спасатели
Вечером 24 декабря в Днепре, грабители, которые не успели сбежать до прихода хозяев дома, попытались вылезть через окно 5 этажа по веревке из простыней - как в мультиках.
Об этом сообщает Информатор с места события.
Первый грабитель начал спускаться по "веревке", но она его не выдержала и тот упал. Второй не решился на такой адреналин.
В итоге на место прибыли несколько патрулей полиции, следственно-оперативная группа, спасатели и машина скорой помощи.
Спасатели ставили к козырьку подъезда стремянку, чтобы достать одного из злоумышленников, но он не захотел спускаться. Поэтому к нему поднялся сотрудник скорой с жесткими носилками.
Мужчину положили на носилки, зафиксировали голову и привязали веревками. В таком состоянии его и спускали вниз, а после увезли в больницу.
В отношении мужчин будет открыто уголовное производство.