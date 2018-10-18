Как в Минрегионе будут способствовать реформе медицинского обслуживания в селах

Более 80% украинцев довольны своими семейными врачами, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она опиралась на данные опроса социологической группы Рейтинг. Министр добавила, что за полгода семейного врача выбрали 19 млн украинцев. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"В прошлом году 42% людей боялись ходить к своим врачам, потому что думали, что это ударит по их финансовому положению. Сейчас это уменьшилось на 24%", - сказала Супрун.

Запланировано строительство более 500 амбулаторий в сельской местности

Супрун также отметила, что средний показатель финансирования - более 50%. Есть госпрограммы, которые проплачено полностью, а есть и те, что профинансированы лишь на четверть. В этом году должны перераспределить 1 млрд 300 тыс. грн на программы, которые меньше финансируются.

Во время заседания Кабмина министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко вспомнил об обустройстве учреждений первичной медицины в сельской местности.

По всей стране действует более 5 тыс. амбулаторных учреждений, сообщил Зубко. Министр сообщил, что сначала ведомство займется амбулаториями без всякого обеспечения.

"84% учреждений первичной помощи находятся без водоснабжения и водоотведения. Нам нужно определиться, можем ли мы дальше ставить окна в ту амбулаторию, где есть грибок и нет тепла", - отметил Зубко.

Запланировано строительство более 500 амбулаторий. Сейчас проводятся тендеры. Заказчиками выступают профильные департаменты областных советов, рассказал врач-хирург, общественный активист, руководитель портала Medreform.in.ua Евгений Кузык.

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В следующем году планируют также делать ремонты в уже действующих фельдшерско-акушерских пунктах. В этом году не было запланировано ремонт старых амбулаторных учреждений, потому что так получается значительно дороже, отметил эксперт.

Самое печальное в этой ситуации, добавил Кузык, что смертность среди сельского населения в 1,5 раза выше, чем среди городского.