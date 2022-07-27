Появилось видео уничтожения казармы с бойцами Росгвардии в Кадиевке 27 июля, 12:07 Казарма оккупантов находилась в здании бывшего профессионально-технического училища № 9 (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Сети появилось видео уничтожения казармы с бойцами Росгвардии в оккупированной Кадиевке Луганской области.

Ролик опубликовал у себя в Telegram журналист Денис Казанский.

Казарма оккупантов находилась в здании бывшего профессионально-технического училища № 9.



«Оператор подтверждает, что в здании располагались российские военные, и что после обстрела они оказались под завалами. В соцсетях ранее сообщалось о десятках погибших в результате удара по располаге карателей в Стаханове», — написал Казанский.

Видео дня

24 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что в Кадиевке разрушили казарму с российскими военными.

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