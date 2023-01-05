Как в Харьковской области собирают трупы российских оккупантов — видео 5 января, 14:10 Поиском и идентификацией тел российских военных в Харьковской области занимается специальная группа (Фото:Суспільне Харьков)

В Харьковской области работает специальная группа по поиску и идентификации трупов военных российской оккупационной армии.



Украинский военный с позывным Юрист в комментарии Суспільному рассказал, что россияне неоднократно били ракетами по местам, где хранятся тела военнослужащих РФ, в частности, 18 октября во время атаки на один из железнодорожных узлов в Харькове.

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Тела погибших оккупантов собираются для идентификации. В эту процедуру входит описание тела, составление акта и взятие образцов ДНК. Это необходимо для дальнейшей подачи документов для международного трибунала в Гааге.

Юрист отметил, что сейчас изменился возраст и амуниция погибших российских военных.

«В основном это уже не кадровые военные. Это мобилизованные или какие-то частные военные компании. И они не подготовлены. Они не подготовлены совсем. Это масса человеческая, которую они просто пускают, чтобы заваливать нас человеческим ресурсом», — сказал он.

Возрастной состав тоже изменился: много мобилизованных и призывников младшего и старшего возраста. Это либо неопытные бойцы, либо люди, которые проходили военную службу давно, мало что помнят и находятся в ненадлежащей физической форме.

Юрист рассказал, что сейчас процесс идентификации усложнен, потому что военные РФ у своих же мертвых бойцов снимают шевроны, идентификаторы, забирают документы, которые могут подтвердить принадлежность к тому или иному подразделению или позволить опознать погибшего.

По его словам, таким образом российское командование пытается скрыть потери и не допустить, чтобы тела погибших вернулись в РФ. Это делается для того, чтобы минимизировать объемы материальной компенсации семьям погибших и скрыть реальную ситуацию с военными потерями.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 109 720 своих военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ