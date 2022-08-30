Самая мощная линия обороны российских войск — третья — израильский офицер 30 августа, 19:14 Детонация боеприпасов недалеко от Андреевки Херсонской области, август 2022 года (Фото:Maverick via REUTERS)

Израильский военный эксперт, офицер резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер в эфире Радио НВ рассказал, что самая мощная линия обороны российских войск — третья.



«Российская военная доктрина по обороне состоит из трех составляющих. Есть три линии обороны. Первая — не очень мощная, она всегда слабая. Вторая чуть более мощная. И самая мощная — это третья линия обороны», — сказал Верцнер Радио НВ.

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По его словам, россияне будут пытаться остановить Вооруженные силы Украины на одной из трех линий обороны и перейти с этой линии обороны в контрнаступление.

" Это очень простая стратегия, но россияне ее всегда использовали. Если они не смогут остановить, оборона будет пробита. Если украинцы пробьют оборону, все три линии, то остальная оборона посыплется", — уверен израильский офицер.

29 августа стало известно, что в Херсонской области ВСУ перешли в наступление и прорвали линию обороны, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.



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