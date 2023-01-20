Киев и северные области Украины усиливают мобильными группами ПВО: в ВСУ сообщили подробности 20 января, 15:56 Мобильные группы ПВО передвигаются на мощных внедорожниках, адаптированных к боевым условиям (Фото:Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook)

В Украине начали создавать мобильные огневые группы ПВО, их размещают для защиты неба на подступах к Киеву, а также в северных областях страны.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, на первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям.

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«Мобильные огневые подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумской области», — уточнил Наев.

Генерал уточнил, что мобильные группы могут быстро перемещаться и поражать воздушные цели — в том числе дроны-камикадзе иранского производства Mohajer-6 и Shahed 136.

Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook

Военные также будут выполнять задачи на опасных участках, откуда будет совершаться подлет вражеских беспилотников, крылатых ракет или авиации.

Наев уточнил, что мобильное огневое подразделение выдвигается на определенное место, отрабатывает заданный азимут подлета воздушной цели и так же быстро возвращается к месту дислокации.

Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook

Внедорожники переданы ВСУ благотворителями в рамках программы ГЕРОЙCAR. Работа идет в рамках гражданско-военного сотрудничества.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины почти 11 месяцев, с 24 февраля 2022 года. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства. Войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

С 11 сентября 2022 года Воздушные силы Украины уничтожили сотни целей, среди которых крылатые ракеты и ударные БПЛА.



В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

Перед этим в Генштабе ВСУ также заявляли, что на этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и совместные учения.