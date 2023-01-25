«Снесли исторические ворота». Государство пересматривает договор бессрочной аренды Нижней Лавры УПЦ МП — Епифаний 25 января, 13:02 Большая колокольня монастыря Киево-Печерская Лавра, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью NV рассказал, что государство пересматривает договор бессрочной аренды Нижней Лавры УПЦ МП, поскольку ее передача была осуществлена с многочисленными нарушениями, а также ряд нарушений был совершен на ее территории за последние 20 лет.



«Потому что там были снесены исторические ворота, настроено уже много новых разных домов, а это исторический памятник ЮНЕСКО, есть много вопросов к его сохранению», — рассказал Епифаний в интервью NV.

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Также он отметил, что Нижняя Лавра была передана в бессрочную аренду во времена Януковича, и сейчас есть воля государства пересмотреть то, что было совершено предшественниками.

«Мы ждем, что в этом будет достигнут результат. Наша конечная цель — чтобы Лавра была полностью украинской. Так и будет. Это необратимый процесс, Господь нам в этом поможет. Главное, чтобы все произошло мирно, спокойно и без провокаций», — подытожил глава ПЦУ.

В 2011 году 75 объектов Нижней лавры Кабмин Николая Азарова передал в бесплатное и бессрочное пользование «Московскому патриархату». Теперь там находится сразу несколько церковных структур: Киево-Печерский мужской монастырь с настоятелем владыкой Павлом, митрополия УПЦ МП с Онуфрием во главе, Духовная семинария и Киевская Академия.

В одном из своих интервью, которое наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел дал при президентстве Виктора Януковича, он признался: «Ведь вы знаете, как мы отстаивали каждый объект — мы их просто забирали, и я этого не скрываю. Так что нам передают то, что мы уже фактически имеем».

Инфографика: NV

Сначала под монастырь было передано несколько корпусов и храмов, а также Ближние и Дальние пещеры. А с конца 1990-х владыка Павел стал возвращать под контроль церкви всю территорию святыни.

Павел сумел выселить из Нижней лавры даже райотдел милиции с Беркутом. Он также забрал помещение возле обувной фабрики и подобрал соседние объекты — Свято-Никольский больничный монастырь и казацкую церковь Воскресения Христова.

«Монахи приходили, взламывали замки и приносили туда свои вещи. Затем показывали решение о реституции собственности СССР, но вместо дискуссии, что возвращать, Лебедь делал это напролом. Вся Нижняя лавра была отжата настойчивостью и наглостью Павла», — считает отец Владимир Вильде, который был монахом Киево-Печерского монастыря более десяти лет до 2010 года.

И решение Кабмина Азарова только легализовало «отжатое».

Сергей Кролевец, работавший гендиректором лаврского заповедника с 1995-го по 2010-й, рассказал NV: Павел по своему усмотрению разрушал старые здания и возводил новые — незаконно. Эксперт насчитал 23 подобных «новодела», согласия на которые ЮНЕСКО не давало. «Это сразу два преступления: снос памятника и строительство на его месте другого здания», — объясняет эксперт.

В качестве примера Кролевец приводит нижние ворота на въезде в Ближние и Дальние пещеры, построенные в 1852—1853 годах. Их разобрали ночью под предлогом плохого состояния, а затем из дешевого кирпича сделали новые — более широкие и более высокие. Также с подачи Павла застеклили памятник архитектуры национального значения — галерею возле церкви Рождества. Сначала она была сооружена по проекту архитектора Якушкина в 1771 году, а в 2010-м ее превратили в кафе.