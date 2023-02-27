Уничтожение российского Су-25 под Авдеевкой: местные власти сообщили подробности

27 февраля, 14:26
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Местные власти сообщили, как военные уничтожили российский у-25 под Авдеевкой (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Местные власти сообщили, как военные уничтожили российский у-25 под Авдеевкой (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Местные власти сообщили подробности уничтожения российского самолета Су-25 в районе Авдеевки Донецкой области в воскресенье, 26 февраля.

В интервью 24 каналу глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш рассказал, что самолет упал на неподконтрольной Украине территории.

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По его словам, за сутки российская авиация выполняет десятки боевых вылетов на восточном фронте.

Барабаш опроверг информацию о взятии в плен пилота сбитого Су-25. Власти не знаю ничего о его дальнейшей судьбе. Пилот, возможно, разбился или катапультировался.

«К сожалению, он не пополнил наш обменный фонд. Мы знаем, что пилоты очень ценятся», — добавил он.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные сбили самолет российских оккупантов под Авдеевкой. В свою очередь нардеп Муса Магомедов сообщал, что пилота сбитого самолета взяли в плен.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 300 своих самолетов.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Су-25 Авдеевка Самолеты Российские самолеты Война России против Украины

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