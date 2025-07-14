«Уже в августе». Россия будет обстреливать Украину тысячей шахедов за сутки: какое решение — Храпчинский

14 июля, 11:19
Поделиться:
Один из российских ударных БПЛА, подавленный средствами РЭБ украинской ПВО в зоне ответственности Воздушного командования Восток в апреле 2025 года (Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ)

Один из российских ударных БПЛА, подавленный средствами РЭБ украинской ПВО в зоне ответственности Воздушного командования Восток в апреле 2025 года (Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ)

Зачем Украина и Великобритания заключают соглашение о поставках 5000 ракет для ПВО Thales в течение аж 19 лет, в эфире Radio NV объяснил заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский.

https://www.youtube.com/watch?v=qQWGJS2huRc&ab_channel=RadioNV

«У нас до сих пор существует серьезная угроза со стороны применения врагом большого количества воздушных целей, поэтому надо говорить о поиске решения за счет малых зенитных ракетных комплексов, которые, например, помогут нам решать эту проблему тысячи дронов типа шахед», — отметил Харпчинский.

Реклама

Россия, по его словам, стремится атаковать Украину именно таким количеством БПЛА за сутки уже вскоре:

«Думаю, что в августе уже начнет делать такие массовые обстрелы».

Читайте также:
Локационно потерянные. Почему украинская ПВО не сбивает российские Герберы, даже с боевой частью — разговор NV с авиаэкспертом Романенко

Именно поэтому, говорит эксперт, необходимо искать решение — малые зенитные ракеты, которые смогут работать по таким целям.

«Надо понимать, что у шахедов не такой уж и яркий тепловой след, и нет средств излучения, чтобы наводиться либо тепловыми, либо радиолокационными ракетами, поэтому здесь [нужна] модернизированная система, которая позволяет перехватывать эти ракеты. Давайте вспомним 20 тысяч взрывателей, которые были отправлены на Ближний Восток — это тоже те системы, которые позволяли нам качественно работать непосредственно по шахедам», — объясняет он.

Однако Храпчинский добавляет, что Украине хорошо было бы иметь собственные подобные производства:

«Нам все же надо локализовать такие возможности непосредственно в Украине. Не просто заказать, производить где-то для Украины, а именно переводить производственные мощности в Украину. Понятно, что надо их перемещать под землю, в более безопасные города, но создавать свои возможности для того, чтобы мы не зависели в любом случае от западных партнеров».

Россия последний месяц для ударов по Украине использует все больше шахедов. Некоторые эксперты предполагают, что агрессор ежедневно будет запускать по 1000 БПЛА.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный спрогнозировал массированные атаки роев высокоточных беспилотников.

Читайте также:
«Все сводится к ПВО». Куда целят шахеды, что с помощью США и где самая большая угроза на фронте — интервью с американским аналитиком

Зенитные дроны становятся новой надеждой Украины на противодействие шахедам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нашла решение, как уничтожать 700−1000 российских дронов ежедневно.

Массированные удары по Украине могут свидетельствовать о том, что РФ готовится к «решающей битве», предполагают в DW.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   шахеды атака шахедов Война России против Украины Радио NV БПЛА Дроны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies