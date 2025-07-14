Один из российских ударных БПЛА, подавленный средствами РЭБ украинской ПВО в зоне ответственности Воздушного командования Восток в апреле 2025 года (Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ)

Зачем Украина и Великобритания заключают соглашение о поставках 5000 ракет для ПВО Thales в течение аж 19 лет , в эфире Radio NV объяснил заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский.

«У нас до сих пор существует серьезная угроза со стороны применения врагом большого количества воздушных целей, поэтому надо говорить о поиске решения за счет малых зенитных ракетных комплексов, которые, например, помогут нам решать эту проблему тысячи дронов типа шахед», — отметил Харпчинский.

Реклама

Россия, по его словам, стремится атаковать Украину именно таким количеством БПЛА за сутки уже вскоре:

«Думаю, что в августе уже начнет делать такие массовые обстрелы».

Именно поэтому, говорит эксперт, необходимо искать решение — малые зенитные ракеты, которые смогут работать по таким целям.

«Надо понимать, что у шахедов не такой уж и яркий тепловой след, и нет средств излучения, чтобы наводиться либо тепловыми, либо радиолокационными ракетами, поэтому здесь [нужна] модернизированная система, которая позволяет перехватывать эти ракеты. Давайте вспомним 20 тысяч взрывателей, которые были отправлены на Ближний Восток — это тоже те системы, которые позволяли нам качественно работать непосредственно по шахедам», — объясняет он.

Однако Храпчинский добавляет, что Украине хорошо было бы иметь собственные подобные производства:

«Нам все же надо локализовать такие возможности непосредственно в Украине. Не просто заказать, производить где-то для Украины, а именно переводить производственные мощности в Украину. Понятно, что надо их перемещать под землю, в более безопасные города, но создавать свои возможности для того, чтобы мы не зависели в любом случае от западных партнеров».

Россия последний месяц для ударов по Украине использует все больше шахедов. Некоторые эксперты предполагают, что агрессор ежедневно будет запускать по 1000 БПЛА.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный спрогнозировал массированные атаки роев высокоточных беспилотников.

Зенитные дроны становятся новой надеждой Украины на противодействие шахедам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нашла решение, как уничтожать 700−1000 российских дронов ежедневно.

Массированные удары по Украине могут свидетельствовать о том, что РФ готовится к «решающей битве», предполагают в DW.