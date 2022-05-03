«От режиссеров сериала Чернобаевка». Генштаб показал новое видео уничтожения оккупантов возле Змеиного 3 мая, 09:02 Цей матеріал також доступний українською Генштаб показал, как уничтожали российских оккупантов в районе острова Змеиный (Фото:Генштаб)

Генштаб показал новое видео уничтожения российских оккупантов в районе острова Змеиный.



Война России против Украины — главные события 3 мая

«Вашему вниманию новый сериал от ВМС ВС Украины. Змеиный. Точка невозврата рашиста. От режиссеров культового сериала Чернобаевка», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня

Накануне возле Змеиного украинские военные с помощью беспилотника Байрактар уничтожили два российских катера типа Раптор.

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