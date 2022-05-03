«От режиссеров сериала Чернобаевка». Генштаб показал новое видео уничтожения оккупантов возле Змеиного

3 мая, 09:02
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Генштаб показал, как уничтожали российских оккупантов в районе острова Змеиный (Фото:Генштаб)

Генштаб показал, как уничтожали российских оккупантов в районе острова Змеиный (Фото:Генштаб)

Генштаб показал новое видео уничтожения российских оккупантов в районе острова Змеиный.

Война России против Украины — главные события 3 мая

«Вашему вниманию новый сериал от ВМС ВС Украины. Змеиный. Точка невозврата рашиста. От режиссеров культового сериала Чернобаевка», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1075089299741097

Накануне возле Змеиного украинские военные с помощью беспилотника Байрактар уничтожили два российских катера типа Раптор.

https://www.youtube.com/embed/TnBCxV_7ff8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Bayraktar TB2 Байрактар Остров Змеиный

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