Как украинцы расценивают запрет российского информационного продукта

Каждый второй украинец считает, что запрет российских телеканалов в Украине - ошибка, которая приводит к ограничению прав граждан. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Каждый третий придерживается противоположного мнения, свидетельствуют данные соцопроса Киевского международного института социологии. Социологи предложили респондентам ответить на несколько вопросов политики регулирования информационной сферы государства.

В феврале этого года те же вопросы исследовались в опросах, которые проводил КМИС по заказу общественной организации Детектор медиа.

Что думают в Украине об ограничениях и квотах

35% опрошенных в сентябре считают, что в Украине происходит наступление на свободу слова. Этот показатель по сравнению с февралем несколько увеличился. 30% респондентов при этом придерживаются противоположного мнения и считают, что в Украине слишком много прокремлевских пропагандистских СМИ, а государство и общество на это слабо реагируют.

Около половины опрошенных считают, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан. Этот показатель по сравнению с прошлым опросом также увеличился.

35% опрошенных считают, что в Украине происходит наступление на свободу слова

Каждый третий придерживается противоположного мнения и уверен, что запрет российских телеканалов является необходимым шагом для защиты государства. Так же почти каждый третий выступает за запрет отдельных артистов и российских фильмов в Украине. Тогда как почти 60% считают это ошибкой и ограничением прав.

Около трети украинцев - за запрет российских соцсетей. Противоположной точки зрения придерживаются более 45%. В вопросе о целесообразности о введении квот на украинский язык на радио и телевидение участники исследования разделились примерно пополам - по 40%. По сравнению с февралем, поддержка квот несколько возросла.

Опрос проводился с 8 до 23 сентября. Методом личного интервью было опрошено более 2 тыс. респондентов из всех регионов страны, кроме Крыма и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Не самая главная проблема украинцев

Это исследование показало, что люди не любят, когда за них что-то решают, отметил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. По его словам, мнения очень сильно различаются в зависимости от региона.

"Люди думают, что могли бы отделять пропаганду от истины. Реально только западные регионы последовательно поддерживают акции по отношению к России", - считает Паниотто.

Поддержка запрета российского кино, соцсетей и т.д. в центральной и южной части, особенно на востоке страны, значительно ниже, добавил социолог.

По каждой из позиций насчитывалось от около 20% до почти 40% респондентов, которые не имели ответа на вопрос или отказывались отвечать, отметила эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации Информационная безопасность Татьяна Попова.

Это показатель того, что свобода слова - до сих пор не в списке главных проблем украинцев.

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С другой стороны, это исследование может стать подсказкой для того, как решить вопросы, которые уже возникли после принятия в первом чтении закона о языке, считает Татьяна Попова. Данные КМИС свидетельствуют, что люди довольно лояльно отнеслись к квотам. По мнению Поповой, в печатных СМИ можно применить тот же квотный метод, что и для радио и телевидения.

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