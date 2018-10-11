Как изменилось отношение украинцев к гражданам России за последние 10 лет

Половина россиян и украинцев выступают за дружеские отношения стран с открытыми границами без визового и таможенного режима, свидетельствуют результаты совместного исследования Левада-центра и Киевского международного института социологии. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Научный сотрудник КМИС Лиана Новикова рассказала, что мониторинг конкретного вопроса начался еще 10 лет назад совместно с российским исследовательским центром. Отношение украинцев к Россие в течение года несколько сместилось в положительную сторону.

Отношение украинцев к России в течение года несколько сместилось в положительную сторону

Зато у россиян отношение к Украине неизменно. Половина воспринимают все, что связано с Украиной, негативно, 33% - положительно.

"Украинцы охотнее отвечают, что хотят независимых и дружеских отношений между странами, чем закрытости с визами. Около 3-4% хотели бы объединиться в одну страну с Россией. В РФ уменьшилось количество желающих закрытых границ, визы, но увеличилось количество желающих объединиться", - сказала Новикова.

КМИС проводил исследования в сентябре этого года. Методом интервью опросили более 2 тыс. респондентов. Левада-центр опросил 1600 человек в течение одной недели в конце сентября.

Что показал опрос

Каждый второй украинец считает, что между Украиной и Россией должны быть открытые границы. Такого мнения придерживаются 45% россиян, при этом 16% респондентов из РФ считают, что Россия и Украина должны быть в едином государстве.

Такое отношение респондентов сохраняется без изменений за последние 10 лет. В Украине общее государство с РФ поддерживают лишь 4%. 10 лет назад такую ​​идею поддерживал каждый 5-й украинец.

Почти треть россиян считают, что между двумя государствами должна быть закрытая граница с визовым режимом. В Украине таких респондентов почти 40%. Не смогли определить своего отношения к Украине 12% россиян. Почти каждый 5-й украинец не смог ответить на вопрос о своем отношении к России.

Искривленные сюжеты об Украине

Полученные результаты не удивили социального психолога, члена Европейской профессиональной психотерапевтической Лиги Наталью Кухтина. Основная причина - российские СМИ, которые непрерывно освещают украинский вопрос с отрицательной стороны.

В Украине общее государство с РФ поддерживают 4%

Обвинения в нацизме, искажении информации и банальная ложь - вот что характерно для подавляющего большинства сюжетов об Украине. Для человеческой психики характерно доверять словам, особенно тем, которые раздаются отовсюду.

Поэтому и у россиян формируется четкий образ, который с настоящими украинцами не имеет ничего общего. Негативное отношение россиян к другим государствам и народам прослеживается и в историческом контексте.

"Небрежное отношение к Украине нигде не делось. Украинская психология пластическая, и многие граждане нашей страны просто жалеют россиян", - рассказала Кухтина.

Ранее социологи КМИС установили симпатии и антипатии украинцев к другим нациям. Украинцы больше всего симпатизируют белорусам.