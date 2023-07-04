Скрывался от ПВО. В ВСУ рассказали, как украинский военный сбил из Javelin российский вертолет Ка-52

4 июля, 10:58
Поделиться:
Ка-52 (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA)

Ка-52 (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA)

В Силах обороны Таврического направления рассказали подробности сбития российского вертолета Ка-52 из ПЗРК Javelin на Бердянском направлении.

Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что российский ударный вертолет удалось сбить командиру мобильного подразделения противотанкистов 36 отдельной бригады морской пехоты, бойцу с псевдонимом Маяк.

Видео дня

По его словам, это случилось в воскресенье, 2 июля на Бердянском направлении.

Читайте также:
«10 лет Афгана повторили за год». Российский пилот, сбежавший в Литву, рассказал о потерях авиации оккупантов в Украине

«Аллигатор шел на максимально низкой высоте, скрываясь от систем ПВО. Офицер расчета, заметив цель, навел из подручного американского ПТРК Javelin и сделал результативный пуск», — сказал он в эфире Радио Свобода.

Шершень заявил, что ранее этот молодой офицер отрекомендовался как искусный стрелок на Авдеевском направлении и имеет в своем активе уничтоженных пять единиц бронированной тяжелой техники.

Он напомнил, что в июне другой боец из этой бригады, под псевдонимом Лето, также уничтожил Ка-52, но из ПЗРК Игла.

Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 на Бердянском направлении. Это был уже 309-й сбитый вертолет армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ка-52 Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X