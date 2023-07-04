Скрывался от ПВО. В ВСУ рассказали, как украинский военный сбил из Javelin российский вертолет Ка-52 4 июля, 10:58 Ка-52 (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA)

В Силах обороны Таврического направления рассказали подробности сбития российского вертолета Ка-52 из ПЗРК Javelin на Бердянском направлении.

Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что российский ударный вертолет удалось сбить командиру мобильного подразделения противотанкистов 36 отдельной бригады морской пехоты, бойцу с псевдонимом Маяк.

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По его словам, это случилось в воскресенье, 2 июля на Бердянском направлении.

«Аллигатор шел на максимально низкой высоте, скрываясь от систем ПВО. Офицер расчета, заметив цель, навел из подручного американского ПТРК Javelin и сделал результативный пуск», — сказал он в эфире Радио Свобода.

Шершень заявил, что ранее этот молодой офицер отрекомендовался как искусный стрелок на Авдеевском направлении и имеет в своем активе уничтоженных пять единиц бронированной тяжелой техники.

Он напомнил, что в июне другой боец из этой бригады, под псевдонимом Лето, также уничтожил Ка-52, но из ПЗРК Игла.

Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 на Бердянском направлении. Это был уже 309-й сбитый вертолет армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.