Прямое попадание. Сырский показал, как FPV-дроны уничтожают окопы россиян под Бахмутом

10 августа, 14:44
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Дрон-камикадзе попал в окоп российских оккупантов (Фото:Скриншот видео Александр Сырский/Facebook)

Дрон-камикадзе попал в окоп российских оккупантов (Фото:Скриншот видео Александр Сырский/Facebook)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как ударный дрон украинских военных уничтожил окоп войск РФ под Бахмутом.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.

По словам Сырского, бойцы 225-го отдельного штурмового батальона использовали для своей задачи FPV-дрон.

Он попал прямо в окоп противника, нанеся оккупантам потери.

Видео дня

3 августа командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении украинские военные постепенно двигаются вперед.

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Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Силы обороны Украины «медленно, но уверенно» продвигаются в районе Бахмута, ежедневно освобождая сотни метров.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Бахмут Дроны Александр Сырский

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