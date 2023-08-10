Прямое попадание. Сырский показал, как FPV-дроны уничтожают окопы россиян под Бахмутом 10 августа, 14:44 Дрон-камикадзе попал в окоп российских оккупантов (Фото:Скриншот видео Александр Сырский/Facebook)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как ударный дрон украинских военных уничтожил окоп войск РФ под Бахмутом.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.

По словам Сырского, бойцы 225-го отдельного штурмового батальона использовали для своей задачи FPV-дрон.

Он попал прямо в окоп противника, нанеся оккупантам потери.

Видео дня

3 августа командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении украинские военные постепенно двигаются вперед.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Силы обороны Украины «медленно, но уверенно» продвигаются в районе Бахмута, ежедневно освобождая сотни метров.