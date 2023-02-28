Украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП российских оккупантов в одном бою — видео 28 февраля, 09:53 В районе Марьинки произошел бой, украинский десантник уничтожил восемь единиц российской бронетехники (Фото:Скриншот видео Десантно-штурмовые войска ВСУ/Telegram)

Десантник 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожил восемь единиц бронетехники российских оккупантов в одном бою в районе Марьинки.

Как рассказали в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ, войска РФ пытались штурмовать украинские позиции в районе Марьинки, но понесли потери.

Украинский военнослужащий противотанкового резерва, маневрируя и меняя огневые позиции, с помощью американского противотанкового комплекса Javelin уничтожил пять танков и три БМП противника.

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По оставшейся бронетехнике российских оккупантов нанесла удар артиллерия бригады.

Всего в ходе боя было уничтожено 15 единиц российской техники, среди них — семь БМП и пять танков.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 149 тысяч своих военных. Уничтожено почти 3400 танков и более 6600 бронированных машин.

